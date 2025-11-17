В Кашире провели форум «Твоя гражданская позиция», посвящённый Дню толерантности
В Каширском молодёжном центре провели форум «Твоя гражданская позиция» к Международному дню толерантности. Здесь организовали площадку, где подростки и студенты могли поговорить о роли гражданской позиции и узнать больше о профилактике экстремизма и радикальных настроений в обществе, сообщили в Администрации городского округа Кашира.
На форум пришли студенты, учащиеся каширских школ и колледжей. В качестве гостей выступили инспектор по делам несовершеннолетних, лейтенант полиции Валентина Зайцева и педагог-психолог Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский» Пётр Красинский.
Специалисты молодёжного центра Анастасия Флоренова и Наталья Турочкина подготовили насыщенную программу. Ребята играли в викторину «Что ты знаешь о России?», участвовали в интерактивных тренингах, выполняли командные задания.
Участники показали отличные знания, эрудицию и умение работать в команде. В финале организаторы наградили команды кубками и дипломами за активность и личные достижения.
Форум стал важным инструментом в работе с молодёжью. Он помог подросткам осознать значимость гражданской позиции, уважительного общения и толерантности — качеств, которые крайне необходимы в современном обществе.
Читайте также: