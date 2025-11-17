В Кашире провели форум «Твоя гражданская позиция», посвящённый Дню толерантности

17 ноября 2025, 14:39

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В Каширском молодёжном центре провели форум «Твоя гражданская позиция» к Международному дню толерантности. Здесь организовали площадку, где подростки и студенты могли поговорить о роли гражданской позиции и узнать больше о профилактике экстремизма и радикальных настроений в обществе, сообщили в Администрации городского округа Кашира.