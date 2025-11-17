Школьница из Подмосковья вошла в число призёров конкурса «Семейная память»

17 ноября 2025, 16:03

оригинал Фото: istockphoto.com/Olga Chetvergova

Организаторы Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память» подвели его итоги. Из более пяти тысяч участников — школьников и студентов колледжей и техникумов — победителями и призёрами стали 16 человек, в том числе ученица одной из подмосковных школ Дарья. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.





Конкурс проходил в двух номинациях: «Исследовательский проект» и «Творческий проект» и был посвящён семейной истории времён Великой Отечественной войны. Работы конкурсантов оценивали эксперты в области педагогики, генеалогии и истории.





«Конкурс «Семейная память» обеспечивает преемственность и связь с историей. Он служит эффективным инструментом формирования гражданской позиции, где каждое исследование — личный вклад в сохранение памяти о подвигах предков», — сказала руководительница Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.