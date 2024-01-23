Полиция разыскивает убийцу девушки, чьё тело нашли у мусорных баков в Воронеже

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В Воронеже следователи объявили в розыск подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, труп которой был обнаружен рядом с мусорными баками в Ленинском районе города. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по Воронежской области.
«Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкала Республики Дагестан, зарегистрированному в городе Мичирунске Тамбовской области, Попову Марку Павловичу, 08.09.1995 года рождения, он объявлен в розыск», — сказано в сообщении.По имеющейся информации у телеграм-канала SHOT, Попов может скрыться скрываться в Дагестане.
До этого стало известно, что в отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак