Полиция задержала мужчину за рекламу наркотиков на доме в Москве

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В Москве задержали мужчину, который с помощью проектора отобразил на жилом доме рекламу наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.
Отмечается, что реклама была размещена на торце дома на севере столицы.
По прибытии на место, сотрудники полиции обнаружили, что изображение проектируется на здание с помощью устройства, размещённого на крыше дома, стоящего напротив.
Полицейским удалось установить личность мужчины, разместившего рекламу о запрещённых веществах. Им стал 33-летний житель Москвы. За совершенное правонарушение он был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.
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По прибытии на место, сотрудники полиции обнаружили, что изображение проектируется на здание с помощью устройства, размещённого на крыше дома, стоящего напротив.
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Анастасия Чинкова