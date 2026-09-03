Всероссийское тестирование «Охрана труда и безопасность на работе – 2026» пройдет 7 октября
7 октября 2026 г. в 12:00 по московскому времени в рамках XI Всероссийской недели охраны труда состоится традиционное Всероссийское тестирование по охране труда «Охрана труда и безопасность на работе – 2026».
Мероприятие направлено на повышение осведомленности общественности о вопросах охраны труда, популяризацию культуры безопасного поведения и ответственного соблюдения норм охраны труда. Также оно призвано собрать объективные данные об уровне знаний граждан в этой сфере.
Тестирование даст участникам возможность получить независимую оценку своих знаний в области охраны труда. Заявки на участие будут приниматься с 1 сентября 2026 года.
Организатором мероприятия выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда Российской Федерации. Полную информацию о тестировании можно найти на сайте testsafety.vcot.info.
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