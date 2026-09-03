В Рузе выставили на торги подряд на капремонт котельной

03 сентября 2026, 12:43

оригинал Фото: медиасток.рф

Котельную мощностью 51.4 МВт, распложенную на улице Промзона в Рузе, планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, отремонтировать котельную и поставить всё оборудование, необходимое для её эксплуатации. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.