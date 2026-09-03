Власти Павловского Посада проверили ход подготовки округа к зиме

03 сентября 2026, 13:08

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Рабочий объезд муниципалитета провёл временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов. Главной задачей мероприятия стала проверка подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Балашов осмотрел, в частности, отремонтированные котельные на Городковской улице и в Большом Железнодорожном проезде. Обе они полностью готовы к зиме. В программу вошла также проверка объектов теплоснабжения в деревне Ефимово.





«Старая котельная там на 100% готов к сезону, а новую блочно-модульную котельную планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года. Она будет работать параллельно с основной, а уже со следующего года полностью перейдем на БМК», — сказал Балашов.