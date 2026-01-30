Пойман курьер аферистов, забравший у жительницы Солнечногорска 7 млн рублей

30 января 2026, 18:11

Солнечногорские полицейские задержали курьера мошенников, похитивших у местной жительницы семь миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





По предварительным данным, местной жительнице пришло уведомление в мессенджере о вступлении в группу организации, где она работает. Гражданка прошла по ссылке, после чего ей стали поступать звонки якобы из правоохранительных органов.

«Звонившие сообщили, что она является подозреваемой по делу о финансировании ВСУ, и в её доме проведут обыск с изъятием денег. Чтобы избежать этого, женщине необходимо задекларировать все сбережения. Следуя указаниям аферистов, она передала около семи миллионов рублей курьеру, приехавшему к ней. Позже, догадавшись об обмане, потерпевшая обратилась в полицию», – отметила Петрова.

«Задержанный утверждал, что якобы сам был обманут мошенниками, которые убедили его, что являются сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. По их указанию молодой человек приехал в Москву и начал по указанным кураторами адресам забирать пакеты с деньгами у граждан, отдавая их другим курьерам. За три дня пребывания в городе он успел получить и передать более 50 миллионов рублей», – добавила Петрова.