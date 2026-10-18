Вспышка ротавируса в детсаду обернулась уголовным делом

18 октября 2026, 07:51

В Барнауле возбудили уголовное дело после вспышки ротавируса в детском саду

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Барнауле после вспышки ротавирусной инфекции в детском саду №251 на улице Георгия Исакова возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю в мессенджере Max.