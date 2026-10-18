Вспышка ротавируса в детсаду обернулась уголовным делом
В Барнауле после вспышки ротавирусной инфекции в детском саду №251 на улице Георгия Исакова возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю в мессенджере Max.
Речь идет о статье 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данным ведомства, всего заболели около 10 детей.
Как подчеркнули в администрации города, накануне вспышки нарушений в поставках продуктов и технологии приготовления пищи не выявили. В детском саду действует трехступенчатый контроль качества питания, а комплексную проверку с участием Роспотребнадзора запланировали на 19 октября.
Ранее в комитете по образованию мэрии сообщили, что девять воспитанников лечатся дома. Группу старшего дошкольного возраста закрыли на карантин, в учреждении проводят противоэпидемические мероприятия.
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