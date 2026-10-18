В Московском районе Петербурга загорелась квартира, два человека пострадали
В Московском районе Санкт-Петербурга два человека пострадали при пожаре в квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Возгорание произошло 18 октября в доме 20, корпус 1, на проспекте Космонавтов. Сообщение о пожаре поступило в огнеборцам в 04:09 по московскому времени.
Пламя охватило квартиру на площади 60 квадратных метров, прибывшие на место специалисты ликвидировали огонь около половины шестого утра. Травмы в результате инцидента получили два человека — их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее «Радио 1» передавало, что в приморском Артёме произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Сотрудники правоохранительных органов возбудили по факту аварии дела об административных правонарушениях.
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