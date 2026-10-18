В Москве подростки устроили массовый заезд на электросамокатах и питбайках по ТТК

18 октября 2026, 00:19

В Москве задержали 20 подростков за езду на электросамокатах и питбайках по ТТК

Фото: Telegram-канал «Ирина Волк» @IrinaVolk_MVD

В Москве полицейские задержали 20 несовершеннолетних, которые решили прокатиться на электросамокатах и питбайках по проезжей части. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, публикуя кадры инцидента.