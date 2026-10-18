В Москве подростки устроили массовый заезд на электросамокатах и питбайках по ТТК
В Москве полицейские задержали 20 несовершеннолетних, которые решили прокатиться на электросамокатах и питбайках по проезжей части. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, публикуя кадры инцидента.
Правоохранители выяснили, что вчера днём группа подростков появилась на Третьем транспортном кольце и нарушила правила дорожного движения. Толпа ребят двигалась по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта. Сотрудники ДПС предприняли необходимые действия, чтобы предотвратить возможные ДТП.
Недалеко от торгового центра «Авиапарк» правоохранители задержали 20 несовершеннолетних и доставили их в ОМВД России по Хорошёвскому району города Москвы. Полицейские составили девять протоколов по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Кроме того, в отношении родителей подростков оформили 20 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ.
Ранее «Радио 1» передавало, что во французском Лиможе после поджога протестующими полностью выгорело историческое здание ратуши. Пожар случился вчера во время массовых беспорядков — на улицы различных городов Франции вышли около 800 тысяч человек, которые, помимо прочего, активно скандировали лозунги против президента страны.
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