В приморском Артёме в аварии пострадали шесть человек, включая двоих детей
В Артёме произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщили в полиции Приморья.
По предварительной информации, 31-летний водитель Toyota Estima Emina при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Honda S-MX, и машины столкнулись. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также четверо пассажиров Toyota, включая двух несовершеннолетних.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. По факту ДТП возбудили дела об административных правонарушениях.
Правоохранители установили, что стаж вождения мужчины, который находился за рулём Toyota, составляет два года. С начала текущего года его восемь раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Медицинское освидетельствование не выявило у предполагаемого виновника аварии признаков опьянения.
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