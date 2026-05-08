Вспышку хантавируса классифицировали как ЧС в одной стране
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) классифицировали вспышку хантавируса как чрезвычайную ситуацию третьего уровня — минимального из трех возможных по шкале ведомства. Об этом сообщает телеканал ABC.
Уровень соответствует стандартной процедуре и свидетельствует о том, что риск для населения остаётся невысоким. Тем не менее органы здравоохранения ведут усиленное наблюдение за развитием ситуации. CDC задействовали центры оперативного реагирования — для координации мер по борьбе с вирусом создана специальная рабочая группа.
Как пишет газета The New York Times, власти анализируют состояние американцев, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, где в начале мая произошла вспышка хантавируса. У вернувшихся путешественников, предварительно, не выявили симптомов заболевания. Они проживают в штатах Аризона, Калифорния, Джорджия, Техас и Вирджиния.
На судне в Атлантическом океане находились 149 человек, один из них — россиянин. Болезнь диагностировали у семи туристов, трое из них погибли. В настоящий момент принимаются меры по их возвращению домой с соблюдением защиты.
