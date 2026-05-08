Гинцбург назвал сроки разработки вакцины от хантавируса

08 мая 2026, 05:25

Гинцбург: на создание вакцины от хантавируса уйдет около полутора лет

Российские ученые располагают достаточными знаниями для разработки вакцины против хантавируса. Однако до настоящего момента соответствующие исследования не запускались из‑за отсутствия необходимого финансирования.





Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, недавняя вспышка инфекции на дорогостоящем круизном лайнере может привлечь внимание к проблеме и, как следствие, способствовать выделению средств на создание системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям, то есть при угрозе вспышки болезни.



Гинцбург подчеркнул, что возбудители хантавирусных инфекций весьма разнообразны. Они различаются антигенной структурой, механизмами взаимодействия с организмом хозяина и клинической картиной заболевания.



«Если создавать вакцину, то не против одного антигенного варианта, а сразу против пяти-семи наиболее распространенных. Но для этого необходимы исследования, чтобы выделить эти штаммы», — отметил Гинцбург.