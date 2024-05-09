Всплыли новые подробности личной жизни замминистра обороны Иванова

Фото: РИА Новости / Московские суды общей юрисдикции
Московский городской суд не стал допрашивать телеведущую Марию Китаеву по условиям проживания в доме на Рублевке, куда было предложено отпустить замминистра обороны Тимура Иванова для нахождения под домашним арестом. Об этом рассказал адвокат Мурад Мусаев изданию РИА Новости.
«Ведут общее хозяйство (с Марией Китаевой), живут одной семьей, она как никто другой знает, где проживает (Иванов), в каких условиях, у них дочь, совсем малышка 2024 года рождения, суд не стал ее допрашивать, поверил нам на слово», — сообщил адвокат.Мусаев отметил, что дом на Рублевке взят в ипотеку.
23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
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