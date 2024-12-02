В Подмосковье прошла встреча молодёжи с заслуженным артистом РФ SHAMAN

Покупка неоригинальных запчастей для автомобиля может привести к новому ремонту в будущем. Об этом заявил операционный директор по сервису компании "РОЛЬФ" Егор Телегин. По его словам, оригинальные запчасти более качественные, лучше подходят к конкретной модели авто, имеют гарантию и репутацию, но зачастую заметно дороже неоригинальных аналогов.