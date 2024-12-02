В Подмосковье прошла встреча молодёжи с заслуженным артистом РФ SHAMAN

Певец SHAMAN (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)
2 декабря в Доме Правительства Московской области прошла встреча молодёжи из Московской области с известным певцом SHAMAN. Мероприятие было частью проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — серии паблик-токов, на которых молодые люди общаются с топовыми спикерами и лидерами общественного мнения.
«Я служу России, служу народу России. Поэтому, когда ты выходишь на сцену, это настолько заряжает, что ты понимаешь: вот оно — счастье. Я счастлив от того, что я служу России и буду делать это и дальше», — поделился музыкант.Юные поклонники исполнителя получили возможность задать ему все интересующие вопросы. Певец с радостью ответил на них, а нескольким счастливчикам удалось не только получить автограф, но и сфотографироваться с кумиром.
На встрече прозвучал вопрос об отношении Шамана к иноагентам.
«Люди сами сделали выбор — уехать. Они уехали, а я остался. Народ России, которым я и являюсь, никому и никогда не простит предательства», — высказался артист.
Певец SHAMAN (фото: Радио 1)
Кроме того, певец рассказал, почему он выбрал псевдоним «Шаман».
«Где-то в 2020 году я запустил проект "Шаман". А я как раз всегда хотел взять псевдоним, чтобы разделить концертную деятельность и жизнь. Сейчас, как вы видите, я одет не как шаман. Я сейчас с вами общаюсь как Ярослав Дронов. На мне даже нет моих фирменных кожаных штанишек», — сказал он.Ярослав отметил, что идея взять псевдоним «Шаман» родилась благодаря комментаторам, которые писали о гипнотическом голосе исполнителя.
В мероприятии приняли участие студенты, волонтёры, члены Молодой гвардии, юнармейцы, активисты региональных отделений Российских студенческих отрядов, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Движения первых и молодые люди из разных городов Московской области — всего более 1000 человек.
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