На шоу «Малахова» вскрыта ужасающая переписка экс-мэра Самары с внучкой. Убит ли Тархов на самом деле? Грязные тайны семьи чиновника

Рейнгард Синага, признанный самым жестоким серийным насильником в Великобритании, может быть депортирован в Индонезию для отбывания оставшейся части своего 40-летнего тюремного срока. Синага «печально известен» тем, что совершил 159 актов сексуального насилия и его попыток в отношении 48 мужчин, парней и мальчиков. Об этом пишет DailyMail 10 февраля 2025 года.