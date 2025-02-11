На шоу «Малахова» вскрыта ужасающая переписка экс-мэра Самары с внучкой. Убит ли Тархов на самом деле? Грязные тайны семьи чиновника

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
В эфире программы «Малахов» расследуется резонансные дело последних дней: бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга, по всей видимости, убиты собственной внучкой. Кто стоит за исчезновением Виктора Тархова и его жены, а также может ли семейная пара находиться за границей расскажет «Радио 1».
Бесследное исчезновение
Перед Новым годом состоятельные пенсионеры Виктор Тархов и его супруга вернулись в Россию, чтобы отпраздновать Новый год с семьей. 3 января у бывшего мэра был день рождения, и знакомые семейства весь день пытались дозвониться Виктору, чтобы поздравить. На звонки никто не отвечал и тогда близкие пришли к Тарховым, где обнаружили внучку, которая явно не хотела их видеть и старалась скорее избавиться от гостей.
Полиция, к которой обратились друзья экс-мэра, начала расследование. Изучив записи с камер наблюдения, они выяснили, что Тарховы вошли в квартиру и больше не выходили. В то же время внучка проявляла необычную активность: она то заносила бочки в подъезд, то выносила их… При углубленном расследовании стало известно, что Екатерина приобрела жидкий азот.
Внучка экс-мэра Самары попала на записи камер
Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)Видео с внучкой Виктора Тархова, Екатериной, в шубе и с большой бочкой в руках быстро стало вирусным в интернете. На записи видно, как Екатерина выходит из подъезда и направляется к парковке, при этом она выглядит спокойной и уверенной, без признаков волнения. Однако в этой бочке, по предположениям, могли находиться останки её бабушки и дедушки. По другой версии, девушка собиралась использовать содержимое бочки для «растворения» тел.
«В своей практике я видел многое, но, чтобы так хладнокровно выносить… такого я не встречал ни разу», — комментирует произошедшее эксперт-криминалист Эдуард Туманов.
Журналисты канала решили провести эксперимент: они приобрели аналогичную бочку в строительном магазине и попытались вызвать такси. Однако это оказалось непростой задачей. Большинство таксистов отклоняли заявки, а первый, кто согласился приехать, высказался нецензурно и предложил вызвать грузовую машину, подчеркнув, что не хочет возить такой груз. Это навело экспертов студии на мысль, что в деле был соучастник.
Сомнения в том, что именно внучка расправилась со своими родственниками развеяла страшная переписка Екатерины со своим дедушкой Виктором.
Сообщение Екатерины своему дедушке Виктору Тархову (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Показания продавца жидкого азота
Корреспонденты программы «Малахов» выяснили, где Екатерина приобрела жидкий азот.
«В первый раз она купила 30 литров, а затем сделала заказ на 100 литров. Видимо, попробовала и поняла, что этого недостаточно. Она постоянно выглядела уставшей и говорила: «Устаю, потому что много работаю, всё на мне». Я спросил её, зачем ей столько, на что она ответила неопределенно: «Замораживаю вот эти, делаем что-то с инеем». Позже я задумался, как она заранее все это подготовила, — поделился продавец местного магазина с журналистами.
Екатерина приезжала за жидким азотом одна, сначала забирала по два баллона, так как три сразу не помещались в её автомобиль. Один баллон весил около 40 килограммов, и она сама тащила его до машины, где её уже ждал водитель. Оплачивала она наличными, вероятно, чтобы избежать отслеживания своих банковских операций.
«Пустую бочку она легко заносит, может справиться с ней. Я упоминаю именно азот, потому что, если бы он был полон, ей было бы не под силу его поднять. Жидкий азот используется в данном случае исключительно для сохранения тел или их частей. Это не растворитель, его температура достигает -194 градусов, и, если облить им тело, оно мгновенно замерзнет и сможет храниться дольше», — поделился своими наблюдениями судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов.
Все эти несоответствия породили новую версию, активно обсуждаемую в городе. А что если… Тарховы живы? Возможно, никакого расчленения не было, и не существовало хитрой схемы избавления от останков. Бывший свекор Екатерины, Аркадий Пасик, косвенно подтверждает эту мысль: «У неё не хватило бы ума на такое. Она не так уж умна. Возможно, её мама подсказала, как и что сделать».
Тем временем тела Тарховых так и не нашли. На данный момент на свалках города работает группа следователей, но пока без каких-либо результатов. Юристы утверждают, что Бельскую будут судить даже в случае, если тела не найдут. Доказательства достаточны, а косвенная информация позволяет составить общую картину преступления.
Связь с криминальным миром
Людмила Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)Оказалось, что дочь Тарховых Людмила была замужем за криминальным авторитетом, известным под прозвищем «Лорд». Однако о Викторе Тархове никогда не говорили, что он имел какие-либо связи с преступным миром. Позже Людмила оказалась в центре новой криминальной истории, когда вымогала у местного предпринимателя 200 миллионов рублей за компромат. Виктор выступал в суде, пытаясь защитить свою дочь, утверждая, что он под честное слово одолжил эти деньги бизнесмену. Гарантом сделки был другой предприниматель, который уже скончался, и никто не смог подтвердить слова Виктора. Суд не поверил в эту версию и воспринял ее как попытку спасти дочь, рассказал депутат Михаил Матвеев.
Наряду с этим в сети все чаще высказывается мнение, что Тарховы действительно могли бы покинуть страну. Для этого им не обязательно были бы регулярные рейсы, так как в молодости Виктор Тархов увлекался авиацией и владел компанией, занимающейся производством частных самолетов. Кроме того, связи дочери с криминальным авторитетом могли позволить покинуть страну по поддельным документам.
Виктор Тархов (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Судьба шестилетнего сына Екатерины
В настоящее время Екатерина Бельская находится под арестом. Несмотря на множество загадок вокруг дела, у правоохранительных органов есть одна основная версия. Бывший адвокат Людмилы Тарховой, Елена Беленькая, рассказала, что мать долго контролировала жизнь Екатерины, но в какой-то момент та вышла из-под её опеки и стала вести себя иначе, чем ожидали бабушка и дедушка.
Елену несколько раз просили составить исковые заявления о признании Екатерины частично недееспособной и подготовить обращения в органы опеки, так как семья была обеспокоена её отношением к своему ребенку. Елена утверждает, что бабушка и дедушка очень любили внучку, заботились о ней и беспокоились о судьбе своего правнука. При этом сама Екатерина могла страдать от игромании — по словам знакомых, она часто летала играть, в том числе в Лас-Вегас, и ей нужны были деньги.
Кроме того, оказалось, что своего сына Екатерина родила за пределами России. Через некоторое время она вернулась в Израиль с матерью и выкрала ребенка.
«Она родила, оставила сына с ребенком и уехала в Самару. Спустя пару месяцев вернулась с мамой и забрала ребенка. Они просто взяли его на прогулку и уехали. Без разрешения украли ребенка и уехали», — рассказывает бывший свекор Екатерины Аркадий Пасик.
В настоящее время ребенок находится в Самаре — его забрала подруга бабушки из социального приюта. Вероятно, в ближайшее время за ним прилетит его биологический отец.
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