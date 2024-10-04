Жил в храме и топил кошек: что известно о карлике-рецидивисте, похитившем кенгурят из зоопарков

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko
В конце сентября появились сообщения о похищении кенгуру из зоопарков Калуги и Ярославля. На территории калужского зоосада рядом с местом преступления обнаружили кусачки, а в Ярославле — сачок и палки. Через некоторое время преступника удалось задержать. Им оказался 31-летний карлик-рецидивист из Вологодской области. Зачем мужчина выкрал животных и что намеревался с ними сделать расскажет «Радио 1».
Кто похитил кенгуру из зоопарка
Фото: фоторобот подозреваемого
О задержанном 31-летнем Иване Некрасове из Вологодской области известно немного, однако некоторые детали из его биографии удалось выяснить журналистам KP.RU, которые пообщались с работниками храма, где он прежде проживал.
Служительница храма рассказала, что познакомилась с Иваном около трех лет назад, когда он пришел в Храм святителя Николая в селе Тарногский Городок. Мужчина сказал, что ему некуда идти и что он сирота. Позже выяснилось, что у него есть мама и отчим, но в храме ему не стали отказывать в помощи и предоставили прихожанину питание и кров.
Вначале Иван произвел хорошее впечатление: казался добрым и отзывчивым, всегда откликался на просьбы о помощи.
По словам настоятелей храма, детская внешность Ивана — рост около полутора метров и грустные глаза — тоже подкупала. Мужчина продолжал находиться в храме, однако со временем, его поведение становилось все более странным и агрессивным.
После очередного инцидента, когда Иван попытался пробраться в дом к одной из прихожанок, терпение лопнуло. Обращение в полицию стало последним шагом. Хотя наказание для Вани тогда не последовало, его поведение уже оставило следы в памяти тех, кто его знал.
Прошлое карлика-рецидивиста
Криминальное прошлое Вани стало известным лишь позже. Оказалось, что он нарушил порядок отбытия условного осуждения. Свою преступную деятельность мужчина начал еще в подростковом возрасте. Его рост, не превышающий 1,5 метра, способствовал тому, что он легко мог пробираться в квартиры и дома через щели в дверях и окна на чердаках. В 2017 году Некрасова впервые задержали, но ему удалось скрыться от преследователей. Через два года он получил условный срок и был объявлен в федеральный розыск за кражу с проникновением в жилище.
Вскоре выяснился еще один факт из биографии Ивана. В юности он запер свою учительницу в кабинете (он учился в коррекционном классе).
«Он неадекватен. Нормальный человек так не поступил бы. Ваня очень хитрый и изворотливый. Никто не ждал от него добрых дел», — отзываются о нем знакомые.
Соседи Некрасова также сообщили о его жестоком обращении с животными — он был замечен за тем, что топил кошек.
На похищение кенгуру Иван решился после того, как заранее нашел покупателей на животных. Обсудив все условия сделки, преступник направился в зоопарки Ярославля и Калуги.
Судьба похищенных кенгурят
Фото: телеграм-канал МВД Медиа
Всего Некрасов успел похитить троих детенышей кенгуру. Один из них был найден у него в клетчатой сумке во время задержания в электричке на территории Владимирской области.
Второй кенгуренок, к сожалению, не выжил, а третий на данный момент разыскивается, так как вор успел его продать. Некрасов объяснил, что его целью было похищение и продажа кенгурят для приобретения редкой макаки — это была его мечта. Кроме того, мужчина ранее был замечен с другими экзотическими животными. Известно, что он пытался переехать в Сочи с крокодилом. В 2020 году он принес хищника в отдел МВД для получения разрешения на перевозку, однако крокодила изъяли и передали ветеринарам.
В настоящее время Иван задержан. Его нашли на железнодорожном вокзале города Александрова во Владимирской области. В сумке у него был кенгуренок, еще один погиб, а третьего разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ивану грозит до пяти лет лишения свободы.
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Анастасия Хохлова