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Вора в законе «Шишкана» приговорили к пожизненному заключению

10 июня 2024, 12:26
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Главного криминального авторитета в России Олега Медведева по кличке «Шишкан» приговорили к пожизненному лишению свободы, об этом пишет Telegram-канал Baza.


Верхушку российского криминального мира судили по целому ряду статей, среди которых: убийство, бандитизм, вымогательства, причинение вреда здоровью, организации и участии в преступном сообществе, занятии высшего положения в преступной иерархии.

Наиболее громкие преступления, в которых обвинил «Шишкана» — убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов её семьи.

Чужое изнасилование, связь с Шакро и бунт из-за Путина: «король воров» Шишкан ждёт приговор
Чужое изнасилование, связь с Шакро и бунт из-за Путина: «король воров» Шишкан ждёт приговор

Вместе с Медведевым к пожизненному заключению приговорили трёх его подельников.

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#воры
#криминал
#тюрьма
#убийство
На аэродроме Путилово под Петербургом разбился парашютист - видео
На аэродроме Путилово под Петербургом разбился парашютист
10 июня 2024, 12:35

В окрестностях Санкт-Петербурга в районе аэродрома Путилово разбился парашютист. Трагедия произошла накануне, 9 июня.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», 38-летний Андрей был опытным парашютистом. Роковой прыжок был для него уже четвёртым в этот день. Всего на счету спортсмена 363 прыжка.

Накануне мужчина отправился на тренировку в составе команды Федерации парашютного, самолётного и вертолётного спорта Ленинградской области. Групповые прыжки выполнялись с самолёта АН-28Д. Группа состояла из семи человек. У Андрея запутались стропы парашюта. На записи камеры, размещённой на шлеме спортсмена, видно, как он пытается их распутать вплоть до самого момента падения. Но сделать это так и не удаётся.

Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающим правилам безопасности.






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Многодетный боец СВО погиб в отпуске
Участник СВО насмерть разбился на мотоцикле в отпуске
10 июня 2024, 12:02

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Свердловской области в результате ДТП погиб мобилизованный на СВО Роман Коломиец, приезжавший домой с фронта. Об этом пишет издание «E1».
Сообщается, что у него остались трое детей. Брат военного рассказал, что Роман приехал с фронта в очередной отпуск. Он побыл с семьей, попрощался с ними, а после уехал на мотоцикле к другу. От него он собирался вернуться в часть. В районе деревни Богатеновкова под Каменском-Уральским мужчина столкнулся с автомобилем. Официально обстоятельства ДТП не озвучены. По словам семьи, Роман был аккуратным водителем.

Ранее российский военный, который участвует в СВО, назвал необходимое штурмовику снаряжение и количество патронов. Он пояснил, что у штурмовика должно быть не меньше 350 патронов. Самое главное — патроны и аптечка, остальное можно добыть в бою. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российский преподаватель с мачете разгонял посиделки во дворе и попал на видео
В Челябинске преподаватель техникума с мачете разгонял посиделки во дворе
10 июня 2024, 10:49

Фото: iStock/Yingko

Преподаватель английского языка из Челябинске решил разогнать посиделки соседей во дворе при помощи мачете, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Неадекватный мужчина схватил мачете и стал разгуливать с ним по двору. Он сильно напугал женщин и детей, проигнорировав их крики «Пожалуйста, не надо!».

По предварительным данным, никто из очевидцев этого странного перфоманса не пострадал. Правоохранители задержали челябинца и доставила его в отдел, где составили протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который в результате конфликта на северо-востоке Москвы убил одного прохожего и ранил другого. По данным ведомства, на Сиреневом бульваре между двумя группами возник конфликт, впоследствии переросший в драку. Один из участников потасовки нанес своим оппонентам множественные ножевые ранения. Один мужчина скончался от полученных травм, а второй был доставлен в больницу. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Исполнителя теракта в «Крокусе» оштрафуют за нарушение ПДД в день задержания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В истринском парк-отеле «Огнеково» 14 детей отравились в лагере

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#полиция
#конфликт
#хулиганство
#мужчина
#происшествия
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В истринском парк-отеле «Огнеково» 14 детей отравились в лагере
10 июня 2024, 10:10

Фото: istockphoto / AgFang

14 детей получили пищевое отравление в парк-отеле «Огниково» в городском округе Истра. Об этом сообщил подмосковный СК.
ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей из-за некачественной работы лагеря.

Днём две девочки пожаловались на сильную боль в животе и рвоту, а уже к вечеру такие же симптомы обнаружили ещё у 14 детей.

«С 6 по 9 июня в медицинское учреждение городского округа Красногорск, в связи с плохим самочувствием обратилось 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент проводится опросы руководства отеля и детей о произошедшем, а также осмотр места и проверка его на соответствие нормам Роспотребнадзора.

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В Мытищах грабитель попался при попытке вскрыть банкомат отвёрткой

В российском регионе упал легкомоторный самолет, есть пострадавший

Аэропорт Казани временно закрыт
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В Мытищах грабитель попался при попытке вскрыть банкомат отвёрткой
10 июня 2024, 09:21

Фото: iStock/Pawel Kajak

Ранее судимого 51-летнего жителя города Мытищи задержали по горячим следам за попытку взломать банкомат, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник с закрытым лицом зашёл ночью в тамбур одного из банков на Лётной улице в Мытищах и попытался отвёрткой вскрыть контейнер для выдачи денег в банкомате. Попытка провалилась, сработала сигнализация и неудачливый вор скрылся», — говорится в сообщении.
Полиция сумела в течение суток установить личность подозреваемого и задержать его по месту проживания. При обыске в его доме была обнаружена балаклава, отвёртка и газовый баллон.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#мытищи
#грабитель
#криминал
#полиция
#банкоматы
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В российском регионе упал легкомоторный самолет, есть пострадавший
Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Калмыкии
10 июня 2024, 09:11

Фото: iStock/Diy13

В Калмыкии упал легкомоторный самолет. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
«Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Яшкульском районе Калмыкии», – заявил источник.

Иной информации не сообщается.

На Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину. Столкновения удалось избежать, поскольку самолет прошел мимо на небольшой высоте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Аэропорт Казани временно закрыт
10 июня 2024, 08:54

Фото: istockphoto/simonmayer

Международный аэропорт Казани временно не принимает и не выпускает самолёты. Ограничения введены 10 июня с 08:02 утра.
Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности пассажиров и полётов гражданских воздушных судов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Уточняется также, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и представители наземных служб аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и полётов. О времени снятия ограничений на приём и вылет воздушных судов в аэропорту Казани не сообщается.

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#росавиация
#ограничения
#меры
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#самолёты
#казань
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КГБ Белоруссии задержал школьников-бомбистов
ОНТ: КГБ Белоруссии задержал школьников, которые создавали и взрывали бомбы
10 июня 2024, 05:30

Фото: iStock/Vankherson

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии провел операцию по выявлению и задержанию группы школьников, изготовлявших и использовавших самодельные взрывные устройства (СВУ), передает телеканал ОНТ.
Ряд Telegram-каналов, связанных с нацистскими и экстремистскими группировками, в частности с ИГИЛ*, был раскрыт по данным одной из основных западных спецслужб. Оказалось, что в этих чатах, среди прочего, было зарегистрировано более десяти учеников из Могилева.

После ареста бомбисты заявили, что у них был доступ к специальной литературе по производству СВУ и стрелкового оружия. Кроме того, на канале было обнаружено множество проукраинских постов, в том числе призывы ненавидеть Россию и восхвалять Запад. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных действиях со взрывчатыми веществами и подготовке террористических актов.

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Сотрудникам морга предлагали миллион за голые фотографии Жанны Фриске
Отец Жанны Фриске: сотрудникам морга предлагали миллион за ее голые фото
10 июня 2024, 05:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Сотрудникам морга предлагали миллион рублей за обнаженные фотографии российской певицы Жанны Фриске, рассказал отец исполнительный Владимир во время трансляции программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
Он поделился, что злоумышленники изначально хотели получить обнаженные фотографии его дочери за 500 тысяч, но сумма увеличилась до миллиона.

«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой (...) но они молодцы, отказались», – рассказал Владимир.

Он подчеркнул, что среди сотрудников морга был мужчина, который учился с его младшей дочерью.

В 2022 году певице решили установить памятник в Москве, основу которого создал скульптор Салават Щербаков.

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