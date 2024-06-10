Вора в законе «Шишкана» приговорили к пожизненному заключению

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Главного криминального авторитета в России Олега Медведева по кличке «Шишкан» приговорили к пожизненному лишению свободы, об этом пишет Telegram-канал Baza.
Верхушку российского криминального мира судили по целому ряду статей, среди которых: убийство, бандитизм, вымогательства, причинение вреда здоровью, организации и участии в преступном сообществе, занятии высшего положения в преступной иерархии.
Наиболее громкие преступления, в которых обвинил «Шишкана» — убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское», депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов её семьи.
Чужое изнасилование, связь с Шакро и бунт из-за Путина: «король воров» Шишкан ждёт приговор
Вместе с Медведевым к пожизненному заключению приговорили трёх его подельников.
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