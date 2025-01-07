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Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в Тюмени

Бастрыкин взял на контроль дело о живущих на лестнице в доме в Тюмени мигрантах
Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о мигрантах, проживающих на лестничной клетке многоквартирного дома в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.


По данным ведомства, мигранты обосновались между лестничными пролетами, что создает угрозу безопасности и порядку в доме. Уточняется, что глава СК России дал поручение руководителю тюменского следственного управления Александру Кублякову предоставить отчет о ходе расследования.

В региональном ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

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#взрыв газа
Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни не менее девяти человек
07 января 2025, 07:04

Фото: iStock/FabrikaCr

На юге Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1 в результате которого погибло минимум 9 человек, сообщает BNO News.
Эпицентр подземных толчков находился в Тибетском автономном районе (ТАР) недалеко от границы с Непалом. Точное число жертв пока не подтверждено. Видео с последствиями происходящего выкладывают вTelegram-канале «Известия».



Вблизи эпицентра разрушены несколько зданий, что усложняет проведение спасательных операций. Толчки ощущались также в соседних Непале, Индии, Бутане и Бангладеше.

Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей, так как сохраняется риск повторных подземных толчков. Центральное телевидение Китая сообщило о значительных разрушениях в регионе.

Геологическая служба США уточнила, что эпицентр землетрясения находился в 163 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км.

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Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США
NBC: Смертельная cнежная буря в США унесла жизни как минимум четырех челове
07 января 2025, 04:06

Фото: iStock/Zuberka

Снежная буря в США унесла жизни как минимум четырех человек, сообщает NBC.
В Канзасе двое погибли в аварии на внедорожнике, съехав с дороги. В Миссури мужчина получил смертельную травму во время уборки снега, а в Техасе один человек замерз на автобусной остановке.

Стихия оставила без электричества более 300 тысяч человек, в то время как на Юге и Среднем Западе перебои с электроэнергией затронули еще около 80 тысяч потребителей. Шторм также стал причиной отмены почти 2000 рейсов по всей стране.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Вашингтоне до конца седьмого января из-за приближающейся бури, как сообщил мэр столицы США.

Ранее россиянам сообщали, что стала известна причина массового сбоя интернет-сервисов.

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Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати

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Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати
В Ирландии пациент хотел изнасиловать 90-летнюю женщину с Альцгеймером в ее кровати
06 января 2025, 23:44

Фото: iStock/Lighthaunter

В Ирландии пожилая женщина в возрасте 90 лет с болезнью Альцгеймера стала жертвой попытки изнасилования прямо в своей больничной постели. Как сообщает Irish Independent, виновником является мужчина среднего возраста, который на момент инцидента также находился в госпитале в качестве пациента.
Нападение произошло 18 декабря 2024 года около часу ночи. По данным полиции, мужчина залез в кровать к пожилой женщине с намерениями сексуального характера. Пациентка была не в состоянии его остановить. К счастью, преступника заметил другой мужчина и, осознав происходящее, выкинул его из постели больной женщины.

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На следующий день сотрудники больницы удалили виновника из учреждения. Полиция задержала его и допрашивала в течение нескольких часов, но позже отпустила без предъявления обвинений. Дело в том, что жертва не в способна подать на него заявление и дать точные показания о случившемся из-за своего состояния.

Подозреваемый утверждает, что спутал больную с женщиной, которую знал ранее.

«Это была простая ошибка», — оправдывался он.
Расследование продолжается, но отсутствие официального заявления от пострадавшей, страдающей деменцией, усложняет дело. Источники Irish Independent в полиции называют ситуацию «сложной».

Представители больницы подчеркнули, что безопасность пациентов, посетителей и сотрудников имеет для них высший приоритет. Название больницы на данный момент не разглашается, чтобы не усиливать стресс для вовлеченных в дело.

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SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали
06 января 2025, 23:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В жилой пятиэтажке на улице Луначарского в Петрозаводске произошёл взрыв бытового газа, сообщает SHOT. Инцидент произошёл около 22:15. По предварительным данным, пострадали три человека.
На месте происшествия работают экстренные службы и несколько бригад скорой помощи, передает МЧС Карелии. Несущие конструкции дома остались целы.

Очевидцы рассказали, что взрыв прогремел на одном из верхних этажей. В результате в одной из квартир выбило окна, а также вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали пострадавших из повреждённого подъезда и передали их медикам.



Работы на месте ЧП продолжаются. Экстренные службы пока уточняют причины взрыва и состояние пострадавших.

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#спасатели
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#взрыв
#взрыв бытового газа
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Люди на снегоходах провалились под лед в Карелии
В Карелии шесть снегоходов оказались подо льдом, спасли 11 человек
06 января 2025, 22:01

Фото: istockphoto/lukarener

Шесть снегоходов оказались подо льдом в Карелии, спасли 11 человек, тяжело никто не травмирован, проинформировал региональный оперштаб в Telegram-канале.
«Сегодня в Прионежском районе вблизи турбазы «Авиаретро» на лед Кончезера выехали снегоходы. Шесть провалились под лед. Все спасены. Одиннадцать человек оперативно были доставлены на берег к турбазе», — сказано в публикации.
Спасатели уточнили, что все участники произошедшего выбрались своими силами. Среди них было трое детей. Спасатели всех доставили на берег.

Перед этим сообщалось, что устроили восьмилетние школьники в Санкт-Петербурге. Детей задержала полиция. О том, что грозит их родителям, читайте в нашем материале.

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Похищенный в Грузии россиянин обнаружен мертвым в реке Накра, обвиняемых нашли
06 января 2025, 20:41

Фото: istockphoto/bruev

Бизнесмен, похищенный в Грузии, обнаружен мертвым в реке Накра, заявили журналистам в республиканском МВД. Правоохранители уточнили, что обвиняемые по делу уже задержаны.
«Чтобы скрыть преступление, обвиняемые позже бросили тело в реку и скрылись», — пояснили в ведомстве.
По данным полиции, все произошло накануне в воскресенье, 5 января. Фигуранты напали на семью из России. Злоумышленники перегородили путь и, пригрозив оружием, увезли мужчину. Семейная пара следовала из Зугдиди в Местию.

Задержанные могут получить до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Перед этим стало известно, что исчезнувшего во время отдыха предпринимателя ищут уже месяц.

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Полиция установила личность поджигателя ёлки у администрации в Новокузнецке
06 января 2025, 18:40

Фото: iStock/Fedorovekb

В Новокузнецке правоохранители установили подростка, который поджег искусственную елку у здания администрации. Об этом информирует Сибдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 января. Уточняется, что 13-летний преступник был задержан недалеко от места преступления. По данным ведомства, мальчик, учащийся в 7 классе, состоит на учёте.

После установления суммы ущерба, будет решён вопрос о привлечении к ответственности родителей подростка. Истинные мотивы злоумышленник сообщить полицейским не смог.

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#поджог
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«Так любили, что убили»: Родители заморили голодом двухлетнюю дочку и все списали на болезнь
06 января 2025, 17:39

Фото: iStock/jrmiller482

Страшная трагедия произошла в Комсомольске-на-Амуре в ноябре прошлого года. Мать 27 лет и отец 29 лет лишили свою двухлетнюю дочь жизни, сознательно не давая ей есть и пить в течение нескольких месяцев.
В июне родители приняли жестокое решение — избавиться от ребёнка, не оставляя видимых следов на теле. В начале ноября ребенок скончался от истощения. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обычная семья


Фото: iStock/Lisa5201

Маленькая Соня появилась на свет в декабре 2021 года. Она была вторым ребенком в семье. Родители писали в социальных сетях, что очень любят своих детей. Соседи положительно отзывались о молодой семье, говорили, что жили тихо и дружно. Старшую дочку на выходные забирала бабушка, а с младшей почти все время была мать.

Стоит отметить, что официально в семье никто не работал, отец время от времени подрабатывал на стороне, а мать иногда занимаясь уборкой чужих квартир. Внешне семья не привлекала внимания и со стороны казалось, что в ней всё спокойно. Однако за закрытыми дверями происходили поистине ужасные события.

Решили избавиться от ребенка без следов насилия


Фото: iStock/itsmejust

С годовалого возраста ребёнок перестал наблюдаться в детской поликлинике. В июне 2024 года родители решили заморить малышку голодом. За несколько месяцев маленькая Соня похудела до 10 килограмм, почти вдвое уменьшив массу тела. Несмотря на то, что дочь была истощена и слаба, горе-родители не обращали внимания на её страдания. К октябрю девочка еле передвигалась, уже не плакала и не просила есть. В последние дни жизни ребёнка родители были свидетелями его тяжёлых страданий, но никто не отступил от задуманного.

«По версии следствия, в г. Комсомольске-на-Амуре мужчина и женщина, проживая вместе с двухлетней дочерью, применяли по отношению к ней насилие. Лишали её еды и питья на длительное время, не обращались к врачу, вследствие чего ребёнок скончался», — цитирует слова старшего помощниа руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО издание vestidv.ru.

Тело девочки обнаружили родственники. Они же вызвали на место происшествия бригаду медиков и сотрудников правоохранительных органов. Поначалу родители говорили, что ребёнок умер от неизвестной болезни, которая длилась долго, но экспертиза выявила истинную причину смерти.


В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19
В деле о торговле детьми многодетной матерью число фигурантов выросло до 19


Уголовное дело


Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

По факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. На допросе родители сознались, что регулярно ограничивали ребёнка в доступе к воде и пище. А также сообщили, что не хотели появления дочери на свет и не планировали заниматься её воспитанием. Установлено, что ни один из подозреваемых не состоял на учёте у психиатра и не проходил лечение от алкогольной или наркотической зависимости, убийство 2-летней Сони было преднамеренным и холоднокровным.

Родителям девочки вменяют преступления предусмотренные ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 117 УК РФ (истязание). За содеянное, совершенное группой лиц по предварительному сговору, оставление в опасности в отношении заведомо беспомощного несовершеннолетнего и истязания им грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас оба родителя ожидают суда в следственном изоляторе.

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Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц
SHOT: Российский турист ушёл из отеля на Гоа и не вернулся, его ищут уже месяц
06 января 2025, 14:56

Фото: iStock/nakonechnyy

46-летний российский бизнесмен Иван Ровейн пропал при странных обстоятельствах на Гоа. Родственники не могут найти его уже месяц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
1 декабря мужчина полетел с друзьями в отпуск в Индию. Однако спустя пять дней Иван внезапно ушёл из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся.

С того времени на связь россиянин не выходил. Его друзья обращались в местные правоохранительные органы и сами занимались его поисками, пока не закончились визы. 27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана с супругой. В настоящее время они продолжают искать мужчину.

По словам местных жителей, они якобы видели похожего российского туриста в местном кафе. Иных подробностей пока нет.

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