Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, живущих на лестнице в Тюмени

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль дело о мигрантах, проживающих на лестничной клетке многоквартирного дома в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, мигранты обосновались между лестничными пролетами, что создает угрозу безопасности и порядку в доме. Уточняется, что глава СК России дал поручение руководителю тюменского следственного управления Александру Кублякову предоставить отчет о ходе расследования.
В региональном ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Читайте также:
Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США
SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали
Российский бизнесмен таинственно исчез во время отдыха в Индии, его ищут уже месяц
Екатерина Коршунова