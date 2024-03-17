Мирный гражданин пострадал при детонации взрывоопасносного предмета в ДНР

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Мирный гражданин пострадал от взрывоопасного предмета, который сдетонировал в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает Telegram-канал Совместного центра контроля и координации военных преступлений Украины (СЦКК).
«В результате детонации ВОП ранен мужчина 1962 года рождения», – говорится в источнике.
Ранее взрыв произошел в жилом районе города Бердянск.
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