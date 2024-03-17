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Мирный гражданин пострадал при детонации взрывоопасносного предмета в ДНР

Мужчина пострадал вследствие детонации взрывоопасного предмета в ДНР
17 марта 2024, 00:29
Фото:iStockSergii Vasylchenko

Фото:iStockSergii Vasylchenko

Мирный гражданин пострадал от взрывоопасного предмета, который сдетонировал в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает Telegram-канал Совместного центра контроля и координации военных преступлений Украины (СЦКК).
«В результате детонации ВОП ранен мужчина 1962 года рождения», – говорится в источнике.

Ранее взрыв произошел в жилом районе города Бердянск.


До этого ВСУ сбросили снаряд на избирательный участок в Запорожской области и совершили удары по избирательным участкам в Херсонской области.

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#днр
#взрыв
#россия
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ВКС России ликвидировали базу боевиков в Сирии
Минобороны РФ: База боевиков в Сирии уничтожена в результате удара ВКС России
17 марта 2024, 00:19

Фото: iStock/Diy13

В рамках продолжающейся операции по борьбе с терроризмом в Сирии Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по базе боевиков, сообщает заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулит ь, передает ТАСС.
По его словам, российская авиация нанесла удар в пятницу, 15 марта.

«Уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор», – уточнили в Министерстве обороны РФ.

Кулить подчеркнул, что террористы понесли значительные потери, свидетельствующие об эффективности российской операции.

Ранее ВКС также нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Идлиб. В ходе атаки было ликвидировано более 20 экстремистов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил.

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#сирия
#россия
#авиация
#минобороны рф
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В Белгородской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе фуру зерновой компании
Гладков: ВСУ атаковали дроном фуру зерновой компании
17 марта 2024, 00:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Белгородской области ВСУ нанесли атаку дроном по фуре, принадлежащей зерновой компании, передает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство», – рассказал губернатор.
Глава области уточнил, что инцидент произошел на участке трассы между селом Ясные Зори и поселком Октябрьский Белгородского района.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего пострадали мирные жители.

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#дрон
#белгородская область
#вячеслав гладков
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В жилом районе Бердянска произошел взрыв
В Бердянске сдетонировало самодельное взрывное устройство
16 марта 2024, 23:19

Фото: iStock/RamonCast

Самодельное взрывное устройство сработало в городе Бердянск Запорожской области. Информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку возле избирательного участка в Запорожской области.

До этого украинская армия нанесла удары по избирательным участкам в Херсонской области.

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#снаряд
#страны
#происшествия
#украина
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Гимнастка сорвалась с высоты при выполнении трюка в цирке Новосибирска
16 марта 2024, 20:33

Фото: iStock/chaoss

В Новосибирске гимнастка не удержалась в шпагате и упала с высоты во время шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как 25-летняя Елизавета Чумакова держится ногами за кольцо в ходе выполнения трюка. Затем она протягивает одну ногу, чтобы подтянуться в шпагате, но не успевает взяться руками за кольцо и срывается в низ. В этот момент на гимнастке не было страховки.

Её экстренно госпитализировали. Девушка находится в сознании. По результатам осмотра врачей ей диагностировали переломы пяток и тазобедренного сустава.

В настоящее время девушка чувствует себя нормально. Она даже передала привет из больницы.

В новосибирском цирке выразили слова благодарности за оказанную поддержку. Там подчеркнули, что цирковое искусство живое, поэтому никто не застрахован от травм.

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В Москве беременная женщина подавилась едой на фуд-корте и умерла

В Самаре 18-летняя девушка скончалась после ужина роллами в ресторане
#цирк
#новосибирская область
#инцидент
#госпитализация
#гимнастика
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Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в Омской области
16 марта 2024, 17:32

Фото: iStock/conejota

На трассе в Омской области столкнулись два грузовика и микроавтобус. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Сообщается, что авария произошла на 565-м км трассы Тюмень — Омск. По предварительной информации, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Sitrak и микроавтобусом Toyota, в результате чего машины загорелись.

В салоне находились шесть человек, все они погибли. Также старший помощник руководителя следственного управления СК по Омской области Лариса Болдинова сообщила ТАСС, что число погибших достигло семи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников полиции, следовавшие охранять избирательный участок, попали в страшную аварию. В результате столкновения от полученных травм на месте погиб 25-летний старшина.

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#омск
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В Москве беременная женщина подавилась едой на фуд-корте и умерла
16 марта 2024, 17:02

Фото: iStock/Natalia Kuzina

41-летняя Александра подавилась едой на фуд-корте в Москве. Спасти её не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что женщина находилась на 37-й неделе беременности. Медики провели экстренное кесарево сечение.

Ребенок выжил. Его доставили в перинатальный центр. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре восемнадцатилетняя девушка умерла после ужина роллами в ресторане. У девушки появились боли в животе и начались проблемы с дыханием.

Пострадавшую без сознания госпитализировали. Она скончалась в больнице от остановки сердца. По предварительным данным, погибшая страдала от аллергии на рыбу.

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#ребёнок
#женщина
#медики
#беременность
#смерть
#еда
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«За нами гонятся. Помолитесь»: Россиянку похитили в Мексике и требуют выкуп
В Мексике без вести пропала туристка из России
16 марта 2024, 15:56

Фото: iStock/cyano66

23-летняя туристка из РФ сообщила, что её похитили в Мексике. Она написала родным, что её взяли в заложники члены местного картеля и потребовали выкуп. Об этом сообщает ​Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что девушка около трёх недель назад отправилась путешествовать по Латинской Америке. Она остановилась у местной семьи по каучсёрфингу.

В четверг, 14 марта, они вместе поехали на машине из Монтеррея в Рейносу. Около одиннадцати часов вечера туристка отправила мужу голосовое сообщение, в котором рассказала, что их преследуют вооружённые мексиканцы из местного картеля, и попросила помолиться за неё. Через несколько часов с ее телефона супругу пришло сообщение с требованием заплатить выкуп, который составляет 1,5 тысячи долларов.

Преступники отпустили семью, которая находилась рядом с девушкой, а россиянку оставили в заложниках. Супруг перевёл на карту пострадавшей необходимую сумму, после чего у него запросили ещё 900 долларов. В настоящее время судьба заложницы остается неизвестной, девушка не выходит на связь.

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#деньги
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Жительница Ставропольского края умерла, самостоятельно сделав себе аборт
16 марта 2024, 12:20

Фото: iStock/Artem_Furman

В Ставропольском крае женщина умерла, после того как самостоятельно сделала себе аборт, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, вечером 15 марта 38-летний водитель из города Лермонтов вернулся домой и обнаружил свою 36-летнюю жену в ванной.

Перед мужчиной развернулась холодящая кровь картина — его супруга была вся в крови и уже теряла сознание, а бездыханное тело их семимесячной дочери лежало рядом с матерью. Он экстренно вызвал скорую помощь, однако, спасти жизнь женщины медики уже не смогли.

Сообщается, что таким образом женщина пыталась скрыть беременность от мужа, однако, что именно стало причиной её поступка пока неизвестно.

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#ставропольский край
#смерть
#беременность
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В Петербурге полицейские попали в ДТП по пути на избирательный участок, один погиб
В Петербурге полицейские столкнулись с фурой по пути на избирательный участок
16 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/Anton Novikov

Двое сотрудников полиции, следовавшие охранять избирательный участок, попали в страшную аварию. Об этом пишет «Фонтанка» в своём Telegram-канале, ссылаясь на источник из правоохранительных органов.
Отмечается, что авария произошла под Санкт-Петербургом в 7:20 утра 16 марта. Автомобиль Lada Granta, в котором ехали полицейские, столкнулся с грузовиком Scania.

В результате столкновения от полученных травм на месте погиб 25-летний старшина. А его напарница 34-летняя женщина-майор, врио начальника тыла получила серьёзные травмы. В настоящее время она находится в больнице.

По факту аварии организована проверка.

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#охрана
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