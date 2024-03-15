При обстреле Белгорода ВСУ пострадали мирные жители

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Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала наша система ПВО», — отметил Гладков.Как сообщает глава региона, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Мужчина госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Еще двое раненных с осколочными ранениями ног были доставлены в больницу №2 Белгорода. У четвертого мужчины — незначительные ранения лица, ему оказали медицинскую помощь на месте.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак