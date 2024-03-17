В Белгородской области ВСУ атаковали дроном-камикадзе фуру зерновой компании

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В Белгородской области ВСУ нанесли атаку дроном по фуре, принадлежащей зерновой компании, передает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва водитель не пострадал, повреждено транспортное средство», – рассказал губернатор.Глава области уточнил, что инцидент произошел на участке трассы между селом Ясные Зори и поселком Октябрьский Белгородского района.
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Александр Климов