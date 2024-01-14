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Украинские военные выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, включая два кассетных снаряда того же калибра, а также четыре снаряда калибра 152 миллиметра по направлению Горловки и Донецка.
Эту информацию предоставило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
В сообщении указывается, что был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в разные моменты времени и по разным направлениям, включая населенные пункты Дзержинск, Горловка, Кураховка и город Донецк. Например, между 16:20 и 19:30 были выпущены снаряды калибра 155 миллиметров по указанным направлениям.
Представительство также сообщило, что в 20:25 по Никитовскому району Горловки были выпущены четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
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В сообщении указывается, что был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в разные моменты времени и по разным направлениям, включая населенные пункты Дзержинск, Горловка, Кураховка и город Донецк. Например, между 16:20 и 19:30 были выпущены снаряды калибра 155 миллиметров по указанным направлениям.
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Артем Кузьмин