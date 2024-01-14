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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк разнокалиберными снарядами

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 12 разнокалиберных снарядов
14 января 2024, 23:12
Фото: istock / Zeki035

Фото: istock / Zeki035

Украинские военные выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, включая два кассетных снаряда того же калибра, а также четыре снаряда калибра 152 миллиметра по направлению Горловки и Донецка.
Эту информацию предоставило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

В сообщении указывается, что был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в разные моменты времени и по разным направлениям, включая населенные пункты Дзержинск, Горловка, Кураховка и город Донецк. Например, между 16:20 и 19:30 были выпущены снаряды калибра 155 миллиметров по указанным направлениям.


Представительство также сообщило, что в 20:25 по Никитовскому району Горловки были выпущены четыре снаряда калибра 152 миллиметра.

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Беглов рассказал о гендерно-нейтральных туалетах в школах на Украине
Беглов: российские бойцы видели гендерно-нейтральные туалеты в школах на Украине
14 января 2024, 21:53

Фото: iStock/Drazen Zigic

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в своем телеграм-канале, что ВС РФ видели гендерно-нейтральные туалеты в школах населенных пунктов, которые были освобождены от украинской оккупации.
По словам губернатора, тем, кто видел эти три помещения, не следует объяснять, какие ценности отстаивает Россия. Также Беглов поздравил бойцов специальной военной операции с прошедшими праздниками и пожелал им скорейшего выздоровления и успешной реабилитации.

Он пообещал привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, с целью того, чтобы военнослужащие при желании могли поговорить по поводу старта карьеры в этой области.

Ранее официальное лицо ВСУ трансгендер Сара Эштон Чирилло (бывший Майкл) рассказал (-а, -о) об основных отличиях российских солдат от украинских. По ее словам, основное различие в том, что украинцы, с которыми она, видимо, уже отождествляет себя, сражаются за свободу, а русские — за тиранию и диктатуру.

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Экс-владелец компании «Техносила» Кокорич отказался от российского гражданства
14 января 2024, 19:09

Фото: istockphoto/JessAerons

Бывший владелец компании «Техносила» и основатель стартапов Momentus и Destinus заявил, что отказался от гражданства Российской Федерации. Причиной он назвал фундаментальное несогласие с проведением спецоперации и политикой Путина.
О своём решении бизнесмен написал в одной из социальных сетей. К посту он также приложил сертификат о выходе из гражданства, выданный российским посольством. Однако название страны, в которой находится дипломатическое представительство, в документе скрыто. Кокорич написал, что от гражданства он отказался «сознательно и официально».

Бывший владелец сети магазинов электроники «Техносила» в 2011 году основал частную российскую компанию Dauria Aerospace. Позже он создал в Европе и США несколько стартапов, посвящённых космосу.

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Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет
14 января 2024, 18:12

Фото: iStock/SergeyPankratov

Российский актер и каскадер Александр Захаренков скончался в 38 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что подробности смерти актера неизвестны. Информацию о его кончине опубликовал портал «Кино-театр.ру».

Одна из последних работ Захаренкова — российско-китайское фэнтези с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером «Тайна печати дракона». Также актер снимался в таких фильмах, как «Балканский рубеж», «Боец. Рождение легенды» и другие.

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 100 лет умер советский дипломат и посол СССР в африканских странах Георгий Тер-Газарянц. Смерть политика произошла за несколько часов до Нового года.

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Роспотребнадзор прокомментировал заявления о «болезни Х»
Роспотребнадзор: заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы
14 января 2024, 15:37

Фото: iStock/AnnaStills

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы.
По информации ведомства, вопросы готовности к пандемии находятся на постоянном обсуждении и на предстоящем Всемирном экономическом форуме также будет обсуждаться данная тема. Сообщается, что мировые эксперты и ученые эпидемиологи, которые непосредственно занимаются оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, участвовать в дискуссии не будут.

Ранее сообщалось, что мировое сообщество готовится к возможной новой пандемии «Болезни X», которая, согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может привести к гораздо большему количеству смертей, чем вызвал COVID-19.

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#пандемия
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В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
Криминалисты: найденные в Перу мумии «гуманоидов» собраны из костей животных
14 января 2024, 12:40

Фото: iStock/bloodua

Загадочные куклы, конфискованные перуанскими таможенниками во время проверки груза, который направлялся в Мексику, имеют земное происхождение. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что конфискованные куклы сделаны из бумаги, клея и металла, которыми скреплены кости людей и животных. Примечательно, что в процессе их создания был использован современный клей.

На данный момент сотрудники прокуратуры Перу не выяснили, кому именно принадлежали объекты. По данным официальных лиц, предполагаемым получателем является гражданин Мексики.

Ранее сообщалось, что мумию женщины в нижнем белье обнаружили в отеле. Она лежала на кровати. По некоторым данным, это тело 34-летней женщины из Тюмени.

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РБК: в «Яндекс Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов
14 января 2024, 11:56

Фото: iStock/Viktoriia Hnatiuk

Пользователи сервиса «Яндекс.Музыка» заметили появление новых композиций артистов, чьи лейблы прекратили сотрудничество с РФ после начала специальной операции. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что треки имеют официальные обложки, при этом без указания лейбла, а данные об источнике говорят о том, что песня загружена пользователем. По информации источника, на «Яндекс.Музыке» стали доступны песни из новых альбомов Rammstein, Måneskin и Гарри Стайлза.

Уточняется, что при использовании поиска по всей библиотеке сервиса данные треки не обнаруживаются.

Ранее российская певица и блогер Instasamka (Дарья Зотеева) сообщила, что её сотрудничество с музыкальным продюсером Максимом Фадеевым не касается проекта «Глюк'oZa». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Скончался известный российский поэт и публицист Лев Рубинштейн
14 января 2024, 10:55

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Москве скончался известный российский поэт и публицист Лев Рубинштейн. Печальную новость сообщила его дочь.
Об этом она написала на своей странице «Живого Журнала». Напомним, поэт попал в дорожно-транспортное происшествие 8 января. Его сбила машина на северо-востоке Москвы. В тяжёлом состоянии 76-летний Рубинштейн был доставлен в больницу. Медики диагностировали у поэта раздробленный таз, сильный ушиб мозга, переломы ключицы, лонной кости, крестца, височной и скуловой костей, а также множество переломов рёбер. Врачи давали неутешительный прогноз.

12 февраля некоторые телеграм-каналы уже сообщали о смерти поэта, но тогда его дочь опровергла эту информацию. Теперь она сама сообщила печальную новость. 19 февраля Льву Рубинштейну должно было исполниться 77 лет.
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#москва
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В Умани, борясь с советским наследием, «Жигулевское» пиво назвали «Венским»
На Украине пивоваренный завод переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское»
14 января 2024, 10:23

Фото: iStock/nitrub

Пивоваренный завод «Уманьпиво», который находится в Черкасской области, снова переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское». Об этом пишет издание «Общественное».
По словам маркетолога пивоваренного завода Марии Кисель, эта идея существовала уже долгое время, однако из-за ряда технических причин реализовать ее удалось только сейчас. Представители пивоварни рассказали, что на полках украинских магазинов еще можно встретить напиток со старым названием, так как последний разлив происходил еще в начале октября.

Отмечается, что рецептуру пива после переименования производитель менять не станет.

Ранее сообщалось, что компания PepsiCo запретила украинским маркетологам упоминать украинские войска, боевые действия и поддерживать Украину при рекламе своих продуктов.

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#пиво
#завод
#продукция
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Осуждённый за взятки экс-мэр Владивостока Гуменюк отправится в зону СВО
14 января 2024, 08:31

Фото: istockphoto/Dzmitry Ryshchuk

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осуждённый за коррупцию на 12 лет, заключил контракт с министерством обороны РФ и отправится на спецоперацию. Об этом сообщил его адвокат Александр Китаев.
Экс-мэр сейчас 56 лет. Он руководил Владивостоком с апреля 2019 года по май 2021 года, напоминает издание «Вести - Приморье». В октябре 2021 года он был задержан. По версии следствия, Гуменюк регулярно получал взятки от одного из городских ритуальных агентств. За несколько месяцев до ареста он ушёл в отставку после критики со стороны полномочного представителя президента РФ в Дальневосточному федеральному округу Юрию Трутневу и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Адвокат бывшего мэра сообщил, что, по его сведениям, согласно выданному предписанию, Гуменюк должен был явится в часть ещё 22 декабря 2023 года. Он также добавил, что сейчас не знает, где находится его подзащитный, предположив, что перед отправкой в зону СВО он проходит подготовку на одном из полигонов. В сети распространялась фотография, на которой человек в военной форме, похожий на экс-мэра, стоит в строю солдат.

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