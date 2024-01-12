Полковник объяснил принцип работы разрабатываемого «парализатора» для ВС Украины

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал принцип работы разрабатываемого российскими военными инженерами «парализатора» для ВСУ. Эксперт в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что заложенный в «парализаторе» боеприпас будет состоять из мин.