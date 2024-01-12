Полковник объяснил принцип работы разрабатываемого «парализатора» для ВС Украины

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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал принцип работы разрабатываемого российскими военными инженерами «парализатора» для ВСУ. Эксперт в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что заложенный в «парализаторе» боеприпас будет состоять из мин.
До это сообщалось, что в российских войсках стали задумываться о создании «парализатора» украинской армии — штурмовой противоокопной минирующей системы.
Предположительно, главной задачей систему будет блокировка противника в блиндаже, которые прячутся во время артобстрела. В роли «парализатора» предложили применять компактный кассетный боеприпас весом до 10 килограммов.
Военный эксперт, указал, что данные планы реализуемы и пояснил принцип работы таких боеприпасов.
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Предположительно, главной задачей систему будет блокировка противника в блиндаже, которые прячутся во время артобстрела. В роли «парализатора» предложили применять компактный кассетный боеприпас весом до 10 килограммов.
«Сам компактный боеприпас — это небольшие мины, в него уложенные. В случае подрыва они блокируют человека в том помещении, где он находился до выстрела. Если пехота находилась в блиндаже, то вокруг блиндажа устанавливаются дистанционные противопехотные мины, и при попытке выбраться из блиндажа они просто подрываются. Сам блокатор уже разработан, просто нужно его компактно подготовить», — рассказал Матвийчук.
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Алина Юрчак