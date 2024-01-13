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Украинские власти работают над двумя сценариями крупной антироссийской провокации, чтобы обратить на себя растерянное внимание и вернуть поддержку западных стран.
Об этом РИА Новости рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, команда Зеленского готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы привлечь к себе былое внимания и расположение, которое утратилось в связи с конфликтами в Газе и Йемене.
Сейчас Киев рассматривает два сценария провокации.
На этой неделе инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч доложил, что Пентагон не контролировал передачу оружия Украине должным образом.
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По его словам, команда Зеленского готовит два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы привлечь к себе былое внимания и расположение, которое утратилось в связи с конфликтами в Газе и Йемене.
«Первый - обстрел одного из городов на подконтрольной Зеленскому территории, чтобы показать миру картинку с разрушениями и большими жертвами среди мирного населения, а затем обвинить Россию. Зеленскому нужна Буча-2»,-объяснил Владимир Зеленский.Второй сценарий включает в себя разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия.
«Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», - рассказал Владимир Рогов.Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х сообщил, что США прекратят любую помощь Украине из-за проблем с учетом вооружений.
На этой неделе инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч доложил, что Пентагон не контролировал передачу оружия Украине должным образом.
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Мария Фирсова