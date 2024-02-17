Виктор Орбан: позиция ЕС по Украине провальна

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Стратегия стран Европейского союза в отношении Украины провалилась как на фронте, где ситуация «катастрофическая», так и в политике, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал M1.
Речь премьер-министра предшествовала принятию Венгрией председательства в ЕС. Право председательствовать в Совете ЕС на шесть месяцев передается странам-членам ЕС. В июне 2024 года Бельгия уступит председательство Венгрии.
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