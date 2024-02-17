Зеленский заявил о превосходстве российских войск над ВСУ

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер признал превосходство российской армии над ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент сообщил, что если США перестанут помогать Украине, Киев больше не будет рассматривать Вашингтон как стратегического партнера. По словам политика, альтернативы такому партнерству нет.
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Александр Климов