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Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила журналистам, что в результате теракта, совершенного украинскими силами, пострадали помещения участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в Новой Каховке.
Очевидцы утверждают, что FPV-дрон атаковал здание МФЦ до прихода сотрудников и посетителей, что предотвратило потенциальные жертвы. В связи со сложной обстановкой в городе, было решено заранее не использовать помещения, по которым был нанесен террористический удар, что помогло избежать потерь.
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