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Боеспособность самых элитных подразделений ВСУ сильно подорвана из-за огромных потерь на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Западные источники на местах в Украине все чаще и серьезнее сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники», — говорится в статье.
При этом автор материала подчеркивает, что ВСУ испытывают не только проблемы с вооружения, но и дефицит живой силы. Украинские источники утверждают, что подразделения ВСУ, находящиеся на передовой, несут колоссальные потери. По некоторым данным, они составляют от 80 до 90% от их боевого состава.
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