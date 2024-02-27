ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе

Фото: istockphoto/vadimrysev
Бригада электриков в Горловке подверглась нападению дронов-камикадзе, а также атаке со стороны украинских войск, которые сбрасывали на них взрывчатку, передает РИА Новости.
По информации от штаба обороны ДНР, никто не пострадал. Штаб сообщил, что силы безопасности сопровождали ремонтную бригаду экстренных служб к поврежденным электроподстанциям.
Украинские войска предпринимали попытки атаковать бригаду при помощи дронов-камикадзе и самодельных взрывных устройств, однако никаких жертв среди персонала или гражданского населения не было зафиксировано.
Кроме того, силовики обнаружили и перехватили 17 украинских беспилотников, включая FPV-дроны и модели Mavic различных версий.
Читайте также:
Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка
Франция намерена испытать на Украине свои новейшие дроны-камикадзе
Для армии России произведены первые морские дроны-камикадзе
Украинские войска предпринимали попытки атаковать бригаду при помощи дронов-камикадзе и самодельных взрывных устройств, однако никаких жертв среди персонала или гражданского населения не было зафиксировано.
Читайте также:
Гладков: Дроны-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село Колотиловка
Франция намерена испытать на Украине свои новейшие дроны-камикадзе
Для армии России произведены первые морские дроны-камикадзе
Артем Кузьмин