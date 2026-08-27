Число пропавших от оползня на границе Китая и Непала достигло 558 человек

27 августа 2026, 07:40

Фото: iStock/Kaili ji

Количество пропавших без вести из-за селевого потока, сошедшего 26 августа на границе Китая и Непала возле пропускного пункта Гьиронг (Цзилун), достигло 558 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.