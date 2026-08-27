Число пропавших от оползня на границе Китая и Непала достигло 558 человек
Количество пропавших без вести из-за селевого потока, сошедшего 26 августа на границе Китая и Непала возле пропускного пункта Гьиронг (Цзилун), достигло 558 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Среди пропавших — 260 иностранных граждан. По последним данным, подтверждена гибель трех человек, однако точное число жертв пока выясняется.
Стихия смыла десятки зданий, мостов и автомобилей. В районе бедствия отсутствует мобильная связь. Местные власти назвали произошедшее беспрецедентным явлением. Сейчас специалисты разбираются в причинах внезапного подъема воды и неисключают прорыв ледникового озера.
В АТОР сообщили, что не имеют данных о пострадавших российских туристах, однако некоторые граждане РФ, по информации СМИ, застряли в Непале из-за перекрытых дорог.
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