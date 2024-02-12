Новый президент Финляндии Стубб отказался строить отношения с Россией

Фото: iStock/Ruma Aktar
Новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Новоизбранный глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.
Стубб также предположил, что в ближайшее время российско-финское сотрудничество не наладится.
Кроме того, президент обратился к представителям стран НАТО с просьбой выделять 2% своего ВВП на развитие обороны. Он подчеркнул, что Финляндия является одной из наиболее стратегически важной западной страной.
Читайте также:
Политолог Мухин раскрыл, как Финляндия разрушила отношения с Россией
Посол Кузнецов заявил, что отношения России и Финляндии полностью разрушены
Финский премьер Орпо: страна не намерена открывать границы с Россией
Стубб также предположил, что в ближайшее время российско-финское сотрудничество не наладится.
Читайте также:
Политолог Мухин раскрыл, как Финляндия разрушила отношения с Россией
Посол Кузнецов заявил, что отношения России и Финляндии полностью разрушены
Финский премьер Орпо: страна не намерена открывать границы с Россией
Анастасия Чинкова