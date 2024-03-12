Раскрыта основная цель НАТО в отношении России

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Главная цель и задача НАТО – не оборона, а ослабление и расчленение России, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью РИА Новости.
«Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, что основная цель НАТО – Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну», – сказал политик.
Цеков также напомнил, что альянс запомнился только войнами, такими как бомбардировки Югославии и конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что НАТО отказалась от идеи отправки войск на территорию Украины.
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Александр Климов