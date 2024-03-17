Во Франции объяснили, почему Россия выбрана главным врагом НАТО

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Россия выбрана главным врагом не только для блока НАТО, но и для США. Об этом в беседе с изданием «Известия» рассказал французский политик Флориан Филиппо.
Прежде сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, какая на самом деле стоит цель у НАТО в отношении России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова