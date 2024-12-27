ВТБ: Мошенники приготовили 4 новогодних «подарка» россиянам

Фото: istockphoto/artoleshko
Накануне новогодних каникул отмечается рост активности мошенников. Они используют поддельные приложения, сайты и рассылки для установки вредоносных и шпионских программ на устройства россиян.
Об этом говорится в пресс-релизе ВТБ. Обманом навязав пользователям шпионское программное обеспечение, злоумышленники получают доступ к телефонам граждан и могут похищать конфиденциальные персональные данные.
Специалисты по кибербезопасности банка назвали четыре основные схемы, наиболее часто используемые аферистами. Одна из них — ложные уведомления о выплатах. Жулики рассылают уведомления о новогодних бонусах и социальных выплатах. Для их получения требуется установить «официальное приложение». После загрузки мошенники получают доступ к смартфону пользователя.
Поддельные распродажи и скидки. В этом случае создаются поддельные сайты и приложения, где публикуются выгодные предложения от лица известных брендов. При переходе по указанным ссылкам загружается шпионское ПО, которое похищает данные карт и пароли от аккаунтов.
Также используются поздравительные ссылки. Мошенники рассылают поздравительные открытки и видео через различные мессенджеры. При открывании этих «поздравлений» загружается вредоносное ПО, с помощью которого злоумышленники получают доступ к личным данным.
Ещё один способ — новогодние приложения с вирусами. Аферисты предлагают установить праздничные обои или мелодию звонка, после чего получают доступ к камере, микрофону и банковским данным.
Специалисты по безопасности настоятельно рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам из смс и мессенджеров и обязательно использовать антивирусное программное обеспечение.
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Специалисты по кибербезопасности банка назвали четыре основные схемы, наиболее часто используемые аферистами. Одна из них — ложные уведомления о выплатах. Жулики рассылают уведомления о новогодних бонусах и социальных выплатах. Для их получения требуется установить «официальное приложение». После загрузки мошенники получают доступ к смартфону пользователя.
Поддельные распродажи и скидки. В этом случае создаются поддельные сайты и приложения, где публикуются выгодные предложения от лица известных брендов. При переходе по указанным ссылкам загружается шпионское ПО, которое похищает данные карт и пароли от аккаунтов.
Также используются поздравительные ссылки. Мошенники рассылают поздравительные открытки и видео через различные мессенджеры. При открывании этих «поздравлений» загружается вредоносное ПО, с помощью которого злоумышленники получают доступ к личным данным.
Ещё один способ — новогодние приложения с вирусами. Аферисты предлагают установить праздничные обои или мелодию звонка, после чего получают доступ к камере, микрофону и банковским данным.
Специалисты по безопасности настоятельно рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам из смс и мессенджеров и обязательно использовать антивирусное программное обеспечение.
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Александр Бойцов