ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров

Фото: iStock/NanoStockk

ВТБ сообщает о росте обращений пенсионеров из-за мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.



На первом месте по популярности оказалась схема социальной инженерии. Аферисты звонят или пишут в мессенджерах, убеждая клиентов перевести деньги на «безопасный» счет. Они используют различные предлоги, чтобы заставить пожилых людей довериться им.

Второй по распространенности метод — установка вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники маскируют его под известные приложения, такие как государственные и медицинские сервисы, а также программы для оплаты коммунальных услуг. Мошенники сообщают о необходимости установки нового ПО, в результате чего получают доступ к банковским счетам пенсионеров.

ВТБ призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомцам.

Дарья Осипова

