ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров
ВТБ сообщает о росте обращений пенсионеров из-за мошенничества. Об этом пишет РИА Новости.
На первом месте по популярности оказалась схема социальной инженерии. Аферисты звонят или пишут в мессенджерах, убеждая клиентов перевести деньги на «безопасный» счет. Они используют различные предлоги, чтобы заставить пожилых людей довериться им.
Второй по распространенности метод — установка вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники маскируют его под известные приложения, такие как государственные и медицинские сервисы, а также программы для оплаты коммунальных услуг. Мошенники сообщают о необходимости установки нового ПО, в результате чего получают доступ к банковским счетам пенсионеров.
ВТБ призывает граждан быть бдительными и не доверять незнакомцам.
