ВТБ поддержал детский онкодиспансер в Балашихе

20 июня 2025, 12:23

Фото: пресс-служба ВТБ

Банк ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез» передал Московскому областному онкологическому диспансеру в Балашихе специализированное оборудование для проведения многодневной химиотерапии, которое упрощает процесс лечения. Для маленьких пациентов организовали праздник с участием актеров, амбассадора ВТБ Айтиши и персонажей программы «Спокойной ночи, малыши!», где показали спектакль о финансовой грамотности.







«Участие в программе «Мир без слез» помогает нам улучшить лечебные процессы и эмоциональный фон пациентов и их родных. Мы получили необходимое оборудование для проведения многодневной химиотерапии. Оно упрощает прохождение процедуры для ребенка, позволяет ему выходить из палаты и на прогулку. Когда дети сталкиваются с трудным лечением, особенно важно окружить их заботой, теплом и вниманием. Веселые праздники позволяют им отвлечься от больничных будней, дарят яркие воспоминания. Это по-настоящему помогает ускорить путь к выздоровлению», — подчеркнул заместитель главного врача Московского областного онкологического диспансера Николай Уразовский.