ВТБ поддержал детский онкодиспансер в Балашихе
Банк ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез» передал Московскому областному онкологическому диспансеру в Балашихе специализированное оборудование для проведения многодневной химиотерапии, которое упрощает процесс лечения. Для маленьких пациентов организовали праздник с участием актеров, амбассадора ВТБ Айтиши и персонажей программы «Спокойной ночи, малыши!», где показали спектакль о финансовой грамотности.
«Участие в программе «Мир без слез» помогает нам улучшить лечебные процессы и эмоциональный фон пациентов и их родных. Мы получили необходимое оборудование для проведения многодневной химиотерапии. Оно упрощает прохождение процедуры для ребенка, позволяет ему выходить из палаты и на прогулку. Когда дети сталкиваются с трудным лечением, особенно важно окружить их заботой, теплом и вниманием. Веселые праздники позволяют им отвлечься от больничных будней, дарят яркие воспоминания. Это по-настоящему помогает ускорить путь к выздоровлению», — подчеркнул заместитель главного врача Московского областного онкологического диспансера Николай Уразовский.Старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева отметила, что в условиях длительного лечения особенно важно поддерживать позитивный настрой как у детей, так и у их родителей. Она подчеркнула, что программа «Мир без слез» способствует созданию таких моментов. Наталья добавила, что поддержка врачей и современное оборудование — это лишь одна сторона заботы, а другой стороной являются детские спектакли. Через знакомых героев и увлекательные истории дети могут открывать для себя мир знаний, мечтать и фокусироваться на том, что впереди их ждёт выздоровление и полная возможностей жизнь.
Мероприятие в Балашихе стало частью всероссийской медицинской благотворительной программы ВТБ «Мир без слез». В рамках этой инициативы банк не только закупает необходимое оборудование для детских больниц, но и организует образовательные спектакли по финансовой грамотности. Следующее представление запланировано на 20 июня 2025 года в Краевой детской клинической больнице Ставрополя.
В 2025 году программа отмечает 22-летие своей деятельности. В течение года помощь получат медицинские учреждения в 15 регионах страны. В список получателей оборудования вошли 16 больниц-партнеров, расположенных в Ачинске (Красноярский край), Балашихе (Московская область), Благовещенске (Амурская область), Владивостоке (Дальний Восток), Горно-Алтайске (Западная Сибирь), Ельце (Липецкая область), Казани (Республика Татарстан), Кирове (Приволжский федеральный округ), Москве (Центральный федеральный округ), Петропавловске-Камчатском (Камчатский край), Санкт-Петербурге (Северо-Западный федеральный округ), Северодвинске (Архангельская область), Самикаракорске (Ростовская область), Ставрополе (Ставропольский край) и Уфе (Республика Башкортостан). Республика Алтай принимает участие в программе впервые. За 22 года помощь по программе «Мир без слез» получили 218 больниц в 80 регионах России.