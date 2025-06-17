Мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в Telegram от лица именинников
В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники используют мессенджер Telegram для обмана пользователей, выдавая себя за именинников. Как сообщает РИА Новости, мошенники взламывают аккаунты в мессенджере и записывают видеообращения от лица жертвы с просьбой о помощи.
Одним из таких случаев стал инцидент с девушкой, устроившей праздник. После дня рождения мошенник записал «кружок» ее подруге, в котором, используя компрометированные портрет и голос, попросил перевести 20 тысяч рублей фотографу за его услуги, утверждая, что у него возникают трудности с проведением денежной операции.
Жертва, доверившись видеообращению, попыталась перевести деньги. Первые две попытки были отклонены банками как подозрительные, однако третья попытка через другой банк оказалась успешной. После подтверждения перевода жертва обнаружила, что переписка с именинницей исчезла. В банке ей сообщили, что вернуть деньги не получится.
Дмитрий Аникин, руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского», отметил, что большинство схем мошенничества основано на методах социальной инженерии. Злоумышленники могут отправлять сообщения контактам жертвы, опираясь на предыдущие коммуникации и эмоциональные призывы. Для повышения убедительности они часто используют технологии дипфейков для создания голосовых и видеоподделок.
Эксперты рекомендуют пользователям быть осторожными и проверять информацию перед тем, как осуществлять денежные переводы, особенно если обращения приходят от знакомых в нестандартных ситуациях.
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