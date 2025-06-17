Мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в Telegram от лица именинников

17 июня 2025, 08:05

Фото: iStock/artoleshko

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники используют мессенджер Telegram для обмана пользователей, выдавая себя за именинников. Как сообщает РИА Новости, мошенники взламывают аккаунты в мессенджере и записывают видеообращения от лица жертвы с просьбой о помощи.