Подмосковные полицейские поймали 18-летнего пособника телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
18-летнего жителя Новгородской области задержали по подозрению в участии в двух эпизодах мошенничества на территории Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, 85-летнему жителю Ленинского округа позвонила женщина. Она представилась сотрудницей Роскомнадзора и рассказала, что кто-то выдал украинскому террористу доверенность на счета и всё имущество пенсионера. Затем она переключила звонок на якобы сотрудника ФСБ, и тот пригрозил пенсионеру ответственностью за пособничество терроризму», — говорится в сообщении.В результате мошенники убедили пожилого человека собрать все имеющиеся у него сбережения — 230 тысяч рублей, 25 тысяч долларов США и 2,5 тыс. евро — и передать «для декларирования в Центробанк». Пенсионер отдал собранные деньги подъехавшему таксисту, а потом понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
Полицейские установили владельца аккаунта, с которого было заказано такси доставки, и задержали его по месту временного проживания в Москве. В квартире у молодого человека полиция обнаружила девять мобильных телефонов и около 2 тысяч сим-карт разных операторов.
Следствие установило, что задержанный причастен также к мошенничеству в отношении 72-летней жительницы Талдома. Материальный ущерб от двух преступлений составил около 5 миллионов рублей.