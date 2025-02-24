ВТБ предупреждает о новой мошеннической схеме на интернет-форумах

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Специалисты банка ВТБ выявили новую мошенническую схему, нацеливающуюся на россиян, ищущих советы по финансовой безопасности в интернете. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает пресс-служба банка, пользователи, подозревая телефонные мошеннические атаки, начинают искать информацию на форумах, но вместо помощи натыкаются на ресурсы, где действуют злоумышленники.
По информации ВТБ, жертвы, обеспокоенные телефонными звонками мошенников, находят сайты с отзывами и советами по защите от обмана. Однако за этими ресурсами могут скрываться сами мошенники, которые, проявляя «заботу», убеждают пользователей в необходимости срочно защитить свои средства. Следуя их инструкциям, жертвы теряют деньги, переводя свои накопления на счета злоумышленников.
Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов, отметил, что многие россияне сегодня полагаются на форумы и чаты как на источники информации по финансовой безопасности, не подозревая о рисках. Он подчеркнул, что средства могут быть в безопасности только на счетах, открытых непосредственно в банке, а отменить уже проведенные платежи невозможно.
Ревякин призвал граждан критически относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными. Он также рекомендовал внимательно читать сообщения и пуш-уведомления от банка и никогда не передавать коды, полученные в них.
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По информации ВТБ, жертвы, обеспокоенные телефонными звонками мошенников, находят сайты с отзывами и советами по защите от обмана. Однако за этими ресурсами могут скрываться сами мошенники, которые, проявляя «заботу», убеждают пользователей в необходимости срочно защитить свои средства. Следуя их инструкциям, жертвы теряют деньги, переводя свои накопления на счета злоумышленников.
Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов, отметил, что многие россияне сегодня полагаются на форумы и чаты как на источники информации по финансовой безопасности, не подозревая о рисках. Он подчеркнул, что средства могут быть в безопасности только на счетах, открытых непосредственно в банке, а отменить уже проведенные платежи невозможно.
Ревякин призвал граждан критически относиться к предложениям, особенно если они кажутся слишком выгодными. Он также рекомендовал внимательно читать сообщения и пуш-уведомления от банка и никогда не передавать коды, полученные в них.
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Дарья Осипова