Число регионов России, начавших выдачу жилья семьям с детьми, может вырасти

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Власти нескольких российских регионов, включая Ульяновскую область и Бурятию, проявили интерес к инициативе о предоставлении социального жилья семьям, решившимся на рождение ребенка. Об этом пишет ТАСС.
Первой областью, которая запустила подобную программу, стала Мордовия.
Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков сообщил, что в регионе также планируют изучить возможность внедрения данной инициативы, чтобы поддержать семьи и стимулировать рождаемость.
Кроме того, власти Калмыкии предложили Совету Федерации создать механизм софинансирования для реализации этой меры поддержки. Ожидается, что подобные инициативы помогут улучшить условия жизни семей с детьми и способствовать увеличению численности населения в регионах.
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Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков сообщил, что в регионе также планируют изучить возможность внедрения данной инициативы, чтобы поддержать семьи и стимулировать рождаемость.
Кроме того, власти Калмыкии предложили Совету Федерации создать механизм софинансирования для реализации этой меры поддержки. Ожидается, что подобные инициативы помогут улучшить условия жизни семей с детьми и способствовать увеличению численности населения в регионах.
Россиянам рассказали о некоторых льготах для пенсионеров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова