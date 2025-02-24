На Солнце зафиксировали мощную вспышку высшего балла

Фото: iStock/murat4art
На Солнце зафиксирована первая за 2,5 месяца вспышка высшего класса X2.0, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
По данным РИА Новости, пик активности произошел около 22:20 по московскому времени. Последний раз более мощная вспышка наблюдалась 8 декабря 2024 года.
Рост солнечной активности, начавшийся менее суток назад, продолжается. Признаков спада пока не наблюдается, возможны новые крупные события.
Ранее, 13 февраля, на Солнце была зарегистрирована вспышка класса M1.0, а 14 февраля произошли две вспышки предпоследнего класса M.
24 января 2025 «Радио 1» давало ответы на то, к чему могут привести вспышки на Солнце. Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с нашим изданием рассказал, что как только выбросы на Солнце достигнут Земли, начнутся различные явления.
Читайте также:
«Исчез после звонка»: Загадочно умершего актера сериала «Универ» Олега Юдина нашел в морге его друг, подробности
Трамп поздравил консерваторов блока ХДС/ХСС с победой на выборах в ФРГ
Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ и еще больше приблизился к Гретцки
Рост солнечной активности, начавшийся менее суток назад, продолжается. Признаков спада пока не наблюдается, возможны новые крупные события.
Ранее, 13 февраля, на Солнце была зарегистрирована вспышка класса M1.0, а 14 февраля произошли две вспышки предпоследнего класса M.
24 января 2025 «Радио 1» давало ответы на то, к чему могут привести вспышки на Солнце. Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с нашим изданием рассказал, что как только выбросы на Солнце достигнут Земли, начнутся различные явления.
Читайте также:
«Исчез после звонка»: Загадочно умершего актера сериала «Универ» Олега Юдина нашел в морге его друг, подробности
Трамп поздравил консерваторов блока ХДС/ХСС с победой на выборах в ФРГ
Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ и еще больше приблизился к Гретцки
Мария Моисеева