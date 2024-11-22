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ВТБ рассказал, что в преддверии «чёрной пятницы» выросла активность мошенников

Фото: napong rattanaraktiy

Фото: napong rattanaraktiy

В «черную пятницу» аферисты для обмана граждан чаще всего используют одну из трех схем, рассказал РБК, ссылаясь на ВТБ.


Злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, где они якобы продают товары по огромной скидке, ещё аферисты рассылают подложные ссылки на предзаказ, предлагают скачать приложение для «получения» промокодов и скидок. В первом и втором случаях цель состоит в том, чтобы украсть данные банковских карт и получить деньги или за несуществующие товары, или за их подделку. В рамках третьей схемы — с использованием мобильного приложения — скачивается вредоносный АРК-файла для системы Android. Он позволяет аферистам заполучить пароли и одноразовые коды. Это открывает им доступ к банковским счетам жертв.

В преддверии «черной пятницы» активность аферистов увеличилась на 30 процентов, подчеркнули в ВТБ.

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«Провидцы»: Кинологи рассказали, как собаки предчувствуют возвращение хозяина
Кинолог Голубев: собаки чувствуют приход хозяина из-за своего тонкого ощущения мира
22 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/O_Lypa

Наверняка каждый из вас хотя бы раз замечал, как собака быстрее остальных членов семьи понимает, что ее хозяин вот-вот вернется домой. Она может беспокойно ходить у двери, садиться или ложиться у входа. Но как питомцы это понимают?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что нет никакой мистики в том, что собаки чувствуют приход хозяина.

«Собаки не провидцы, которые знают будущие. Дело в том, что питомцы наделены тонким пониманием окружающего мира. Они замечают такие детали, на которые мы не обращаем внимания. Анализ определенных рутинных действий позволяет им легко понимать, когда примерно вернется их хозяин», — сказал он.

Биологические часы

Люди знают, какой сейчас час, благодаря телефонам, часам и другим устройствам. У собак есть свой способ отслеживать время. Благодаря механизму собственных биологических часов, которые сформировались в процессе эволюции, собаки способны чутко реагировать на повторяющиеся изменения в окружающей среде. Природные циклы и биологические часы помогают питомцу определять время. Дикие предки благодаря этому понимали, когда время для охоты, отдыха, смены локации и других важных действий. Именно поэтому собака может предсказывать, когда хозяин придет домой. Она сопоставляет свои биологические часы с распорядком дня владельца и примерно понимает, когда нужно ждать его возвращения домой.

Звуки

У собак более чувствительные барабанные перепонки, это дает им возможность различать разные звуки, включая движение лифта и переговоры за дверью. Питомец может даже уловить шум шагов человека от лифта к входной двери и раньше всех встретить любимого хозяина.

Распорядок дня

Для собаки нет ничего лучше, чем установленные правила, которые никто не меняет. Она знает, в какой момент времени ее кормят, когда отводят гулять, когда играют. Это и позволяет питомцу определять примерное время возвращения хозяина домой. Если у хозяина одинаковый график работы, и он приходит домой в одно и то же время, это собака запоминает. К моменту, когда владелец подъезжает к дому, питомец уже может ожидать его у двери.

Помимо ориентации на распорядок дня, собака может запоминать определенные действия других членов семьи: например, кто-то из домочадцев накрывает на стол перед приходом хозяина или подготавливает что-то для него. Эти действия помогают ориентироваться питомцу. Собака замечает, как кто-то достал тарелки или пошел к холодильнику. В определенное время суток это означает для нее некий сигнал, что хозяин вот-вот вернется домой.

«Член семьи, к которому больше всего привязана собака, с кем она проводит много времени, кому доверяет и получает удовольствие от общения, имеет большое преимущество перед другими членами семьи: чаще всего питомец будет ожидать и встречать именно этого человека. Предчувствие, что хозяин вот-вот вернется домой — это не мистика, а всего лишь привычка к определённому распорядку дня, развитый интеллект и биологические часы собаки», — заключил Голубев.

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CNN: В США учёные смогли идентифицировать неизвестное вещество в питьевой воде
22 ноября 2024, 11:18

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Американские учёные сумели идентифицировать химическое вещество, на протяжении десятков лет присутствовавшее в питьевой водопроводной воде, которую потребляют более ста миллионов жителей страны. Впервые обнаружено оно было ещё 40 лет назад.
Идентифицировать его специалисты смогли только сейчас благодаря развитию и совершенствованию методов анализа, передаёт CNN. Удалось установить, что образуется это соединение при обработке воды хлорамином — химическим веществом, получаемым путём смешивания хлора и аммиака. Его используют для обеззараживания и уничтожения вирусов и бактерий в муниципальных системах очистки водопроводной воды.

Учёные определили новое вещество как хлоронитроамидный анион. Пока неизвестно, насколько оно токсично и может ли причинить вред здоровью людей. Потребуются дополнительные исследования для того, чтобы выяснить степень влияния хлоронитроамидного аниона на качество питьевой воды.

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«Голая вечеринка» на похоронах Светличной: что себе позволила Алена Кравец и какую цену «заплатила» за слова о Пугачевой
22 ноября 2024, 11:09

Алена Кравец (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

20 ноября состоялось прощание с выдающейся артисткой театра и кино Светланой Светличной. На траурной церемонии присутствовали Людмила Зайцева, Анна Калашникова, Прохор Шаляпин и Александр Панкратов-Черный. Также среди скорбящих была замечена известная светская львица Алена Кравец. Появление девушки на мероприятии и ее громкое заявление вызвало настоящий скандал в Сети. Что об этом известно расскажет «Радио 1».

Дерзкие выходки на поминках


После траурной церемонии, состоявшейся в Доме кино, некоторые гости устроили необычные поминки. Певица и модель Алена Кравец решила почтить память актрисы в элитном ресторане Москвы. Кадры этого мероприятия опубликовал светский обозреватель Феликс Грозданов.

«С Аленой Кравец зашли в любимый ресторан помянуть Светлану Светличную, с которой простились днем», — сообщил поклонникам писатель и журналист.

В комментариях пользователи соцсетей сравнили устроенное Аленой представление в ресторане с печально известной «голой вечеринкой». Неподобающее поведение, смех и стоны на камеру привели зрителей в ужас.

«Больше похоже на «голую вечеринку», чем на поминки», «Неприятно... момент не тот, чтобы красоваться на камеру», «Поведение самой Алены — это что-то вообще за гранью», — возмутились поклонники Светличной.

Заявления Кравец на церемонии прощания со Светличной


Кроме того, шквал негодование обрушился на светскую львицу после того, как во время траурной церемонии она сравнила себя со Светланой Светличной.

«О ярких и красивых женщинах всегда много слухов. И в моей ранней юности и по сей день меня очень часто сравнивали и сравнивают с ее образом, который она так ярко сыграла», — заявила светская львица, имея ввиду роль Светличной в фильме «Бриллиантовая рука».

В зале одномоментно разразился гул, некоторые гости после нескромного высказывания девушки вовсе покинули зал, где проходила церемония.


Алена Кравец (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Скандальное заявление о Пугачевой


В начале ноября откровения Алёны Кравец стали одной из главных тем в отечественном шоу-бизнесе. В интервью она заявила, что «олигархи с Рублёвки» решили бойкотировать Аллу Борисовну Пугачёву из-за её «предательства» страны. Кравец также добавила, что ей известно, кто на самом деле является «биологической матерью» Гарри и Лизы. По её версии, биоматериал для детей Пугачёва взяла не из своих замороженных яйцеклеток, как считалось ранее, а от своей подруги Алины Редель.

Кроме того, Кравец утверждала, что в 2022 году Максим Галкин* буквально увёз Пугачёву за границу, и теперь у певицы нет другого выбора, кроме как жить с мужем за пределами страны.

«Пугачёва опасается Галкина*. Он — жёсткий манипулятор и знает, куда надавить. Вдобавок она зависит от его финансов, поскольку её пенсия всего 60 тысяч, которые поступают на российскую карту, не действующую в Израиле», — говорила Кравец.

Вскоре высказывание светской львицы прокомментировала примадонна.

«Какие занимательные истории вы придумываете о нашей семье! Давайте больше! Мы поощряем ваше воображение», — написала Алла Пугачева в своих социальных сетях.


Кравец попросили покинуть светское мероприятие


Через некоторое время в Москве состоялась очередная премия, собравшая столичную элиту, и среди гостей была Алена Кравец, которая привлекла внимание своим эффектным нарядом, под которым отсутствовало нижнее белье. Журналисты сразу окружили её с вопросами о Пугачёвой, но Кравец не захотела обсуждать эту тему и раздраженно ответила: «Почему вы меня достали с этой Пугачёвой? Пусть живёт так, как хочет. Всё, что знала — рассказала».

После этого Алена направилась в зал, но её планы были нарушены. Одна из организаторов мероприятия потребовала, чтобы Кравец немедленно покинула помещение. ​

«Я не потерплю такого отношения! Это абсурд! Ко мне подошла какая-то женщина и велела уйти! Я одеваюсь так, как мне удобно. Если мне комфортнее без белья, почему нет? Оно вызывает у меня дискомфорт», — возмущенно прокомментировала инцидент Кравец.

В интернете быстро начали распространяться слухи о том, что к инциденту могла быть причастна Алла Борисовна, которая не простила «светской львице» унижения и решила отомстить, даже находясь на Кипре, где сейчас проживает.

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* включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ
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На 28 км ЦКАД началось строительство развязки с Дмитровским шоссе
22 ноября 2024, 10:55

Фото: istockphoto.com/Iryna Melnyk

Первый этап строительства транспортной развязки между ЦКАД в районе 28-го километра и Дмитровским шоссе стартовал в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Работы первого этапа включают в себя строительство четырёх съездов, реконструкцию участка федеральной трассы А-107 «Московское малое кольцо», а также устройство переходно-скоростных полос и разворотной петли. Запустить движение по новой развязке планируется в 2026 году», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Отмечается, что новую развязку оснастят автоматизированной системой управления дорожным движением. Такая система позволяет отслеживать ситуацию на проезжей части, фиксировать погодные изменения и заранее предупреждать водителей об изменениях обстановки на дороге.

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#дмитровский городской округ
#цкад
#развязка
#автодор
#строительство
#минтранс мо
#дороги
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На свалке в Великобритании затерялся диск с биткоинами на 73 млрд рублей
22 ноября 2024, 10:29

Фото: iStock/Nastco

В Великобритании на свалке затерялся выброшенный диск с криптовалютой на сумму, превышающую 569 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиарда рублей). Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что в 2013 году в городе Ньюпорт девушка IT-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск, на котором находились восемь тысяч биткоинов. Он получил их в те времена, когда криптовалюта ничего не стоила. После недавнего стремительного роста курса биткоина стоимость выброшенного диска выросла до баснословных показателей. Хоуэлс думает, что в скором времени его потерянные биткоины станут ещё дороже, а в 2025 году их стоимость составит миллиард фунтов стерлингов.

Хоуэллс в течение нескольких лет пытается найти выброшенный диск, однако городские власти не пускают его на свалку. В апреле этого года там даже установили забор и поставили круглосуточную охрану. Теперь программист собирается подавать иск в суд, чтобы получить компенсацию ущерба, нанесённого руководством Ньюпорта.

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#суд
#курс
#криптовалюта
#свалка
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Готовность образовательного комплекса в красногорском ЖК «Тетрис» достигла 85%
22 ноября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Образовательный комплекс, состоящий из блока для младших классов на 160 учеников и дошкольного отделения на 260 воспитанников, возводят в жилом комплексе «Тетрис» на территории городского округа Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В трёхэтажном здании образовательного комплекса закончена прокладка внешних инженерных сетей и завершается обустройство внутренних. Смонтированы лифты. Во всех помещениях установлены окна. Ведётся отделка фасада», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории устанавливают спортивные и детские площадки.

В министерстве отметили, что строительство образовательного центра ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#минжилполитики мо
#красногорск
#строительство
#школа
#детский сад
#детсад
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Сумма штрафов за мусор в лесах Подмосковья превысила 11,5 млн рублей
22 ноября 2024, 10:04

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более тысячи навалов мусора выявили сотрудники лесной охраны на природных террариях Московской области с начала текущего года, сумма штрафов за нарушение правил санитарной безопасности составила более 11 с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Благодаря систематическому патрулированию с начала 2024 года в лесах выявлено более 1000 несанкционированных навалов мусора. Виновные привлечены к ответственности, им назначены административные штрафы на общую сумму 11 миллионов 600 тысяч 750 рублей», — сказал глава Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
Больше всего навалов мусора в текущем году было обнаружено в лесах Одинцовского округа — 73 нелегальных свалки. Второе место антирейтинга занял Орехово-Зуевский округ, где выявили 65 навалов мусора. А замыкают топ-3 антирейтинга Можайский округ и Истра, где нашли по 63 мусорных навала.

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#московская область
#подмосковье
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Студенты колледжа «Подмосковья» побывали на экскурсии в музее ёлочной игрушки в Клину
22 ноября 2024, 09:55

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты колледжа «Подмосковье», изучающие туризм и гостеприимство, посетили единственный в России музей ёлочных игрушек в Клину, сообщает Министерство образования Московской области.
В музее студенты узнали о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле, об истории производства ёлочных игрушек и проследили за работой мастеров-стеклодувов и художников.

Они также побывали в царстве мышиного короля и поздравили Деда Мороза с днём рождения.

Мероприятие в рамках модулей «Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства» и «Предоставление тур-операторских услуг». Студенты получили практический опыт организации экскурсий, а также смогли применить теоретические знания в действии.

Кроме того, они поняли, что быть гидом — непростая задача.

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Загруженность дорог Московской области утром 22 ноября составляет пять баллов
22 ноября 2024, 09:54

Фото: Министерство образования Московской области

Утром 22 ноября загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. По данным Министерства транспорта Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 993 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением возникают при движении в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за возможных осадков и гололедицы, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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