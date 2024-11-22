ВТБ рассказал, что в преддверии «чёрной пятницы» выросла активность мошенников

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В «черную пятницу» аферисты для обмана граждан чаще всего используют одну из трех схем, рассказал РБК, ссылаясь на ВТБ.
Злоумышленники создают поддельные сайты магазинов, где они якобы продают товары по огромной скидке, ещё аферисты рассылают подложные ссылки на предзаказ, предлагают скачать приложение для «получения» промокодов и скидок. В первом и втором случаях цель состоит в том, чтобы украсть данные банковских карт и получить деньги или за несуществующие товары, или за их подделку. В рамках третьей схемы — с использованием мобильного приложения — скачивается вредоносный АРК-файла для системы Android. Он позволяет аферистам заполучить пароли и одноразовые коды. Это открывает им доступ к банковским счетам жертв.
В преддверии «черной пятницы» активность аферистов увеличилась на 30 процентов, подчеркнули в ВТБ.
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