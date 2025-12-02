ВТБ: россияне в 2025 году заработают на вкладах более 9,5 триллиона рублей
В 2025 году россияне получат более 9,5 триллионов рублей на сберегательных продуктах. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом пишет РИА Новости.
Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин поделился этой информацией накануне форума «Россия зовет!». Он отметил, что сумма процентных доходов сравнима с общим объемом кредитов, выданных физическим лицам. При этом она вдвое превышает объем ипотечных кредитов, выданных в текущем году. ВТБ выплатит вкладчикам более 1,6 триллиона рублей.
Банк фиксирует рост сберегательной активности среди клиентов. Число людей, которые открыли счета в банке, достигло 10 миллионов. Каждый второй клиент имеет как депозит, так и накопительный счет.
