Пассажиров вставшего под Петербургом «Сапсана» отправили в Москву на резервном поезде
Пассажиров остановившегося под Санкт-Петербургом высокоскоростного поезда «Сапсан» начали пересаживать в резервный состав. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».
В понедельник вечером Октябрьская железная дорога сообщила, что «Сапсан» (№ 785) сообщением Петербург–Москва с 21:18 по московскому времени задерживается по технической причине на перегоне Тосно-Ушаки.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. Для продолжения поездки направлен резервный поезд», — отмечалось в публикации.Посадка пассажиров в резервный состав началась 2 декабря около 00:21 (мск). Еще через двадцать минут появилась информация о том, что поезд успешно отправился в Москву.
