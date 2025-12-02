Пассажиров вставшего под Петербургом «Сапсана» отправили в Москву на резервном поезде

02 декабря 2025, 01:35

Фото: iStock/OrtodoxFoto

Пассажиров остановившегося под Санкт-Петербургом высокоскоростного поезда «Сапсан» начали пересаживать в резервный состав. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».





В понедельник вечером Октябрьская железная дорога сообщила, что «Сапсан» (№ 785) сообщением Петербург–Москва с 21:18 по московскому времени задерживается по технической причине на перегоне Тосно-Ушаки.



Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.





«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. Для продолжения поездки направлен резервный поезд», — отмечалось в публикации.