Мошенники начали создавать фейковые сайты для сбора средств в поддержку Дурова

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Мошенники начали создавать в сети фейковые сайты якобы для сбора средств в поддержку арестованного основателя Telegram Павла Дурова. Об этом со ссылкой на аналитиков из «F.A.C.C.T.» сообщает ТАСС. К примеру, один из сайтов, согласно материалу, ворует у пользователей криптовалюту Toncoin.
«Держателям криптовалюты, в частности TON, следует внимательно относиться к интернет-ресурсам в поддержку Павла или как-то использующих инфоповод. Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам, вы рискуете стать жертвой мошенничества», — заявил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.По его словам, с 25 августа самые расторопные мошенники начали адаптировать свои рекламные кампании мошеннических сайтов под актуальный инфоповод с арестом Павла Дурова.
«Лаборатория Касперского», в свою очередь, выявила мошенническую рассылку писем на электронные почты якобы со сбором средств на поддержку Дурова.
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