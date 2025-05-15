Умер знаменитый сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде актер

Джо Дон Бейкер (Фото: kinopoisk.ru)
Американский актер Джо Дон Бейкер, сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде, скончался на 90-м году жизни. Артиста не стало 7 мая, смерть подтвердили его родственники.
«Прощаясь с Джо Доном, в нашем сердце останутся воспоминания и любовь, которые он нам дарил. Хотя его больше нет, его дух всегда будет рядом, и он станет нашей путеводной звездой. Покойся с миром, Джо Дон. Тебя будет очень не хватать, но никогда не забудут», — сказали родственники Бейкера.Джо Дон Бейкер родился в Техасе 12 февраля 1936 года. Мужчина был студентом колледжа, занимался футболом и баскетболом, в 1959 году ушел в армию, а потом занялся актерским мастерством в Нью-Йорке. Самая узнаваемая роль датирована 1973 годом в фильме «Широко шагая», где Бейкер играл шерифа.
Кроме того, он играл агента ЦРУ Джека Уэйда в фильмах о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда», «Золотой глаз» и злодея Брэда Уитакера в картине «Искры из глаз».
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