«Даже я в шоке!»: жена Сарика Андреасяна показала фигуру на 5-й день после родов

Сарик Андреасян и Елизавета Моряк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Жена режиссера Сарика Андреасяна актриса Лиза Моряк показала в соцсетях фигуру на пятый день после родов. Мама двух дочерей сняла видео в полный рост и сделала коллаж. Можно заметить, что звезда в восторге.
«Пятый день после родов! Господи, даже я в шоке!» — написала она.
Фото:Instagram*/moryakliza
По словам Елизаветы, она уже следит за питанием. Девушка также предпочитает снимать корсет перед приемом пищи.
«Не вылезаю из корсета. Но перед едой всё же, предпочитаю его снимать», — добавила Лиза Моряк.
О рождении дочери Сарика и Лизы Шарлиз стало известно 10 мая. Молодая мама рассказала, что у них с мужем были настоящие партнерские роды. Кроме того, знаменитость выкладывала видео, в котором было сказано, что супруги отправляются в роддом.
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Никита Кротов