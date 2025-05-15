«Удивительного такта человек!»: Шаврина представила молодого мужа перед смертью сына

Екатерина Шаврина (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)
Своего молодого мужа представила 82-летняя певица Екатерина Шаврина перед смертью сына Григория. Об этом в беседе с «МК» рассказал телеведущий Владимир Березин.
«Удивительного такта человек! Я еще тогда подумал: «Слава Богу, что в ее жизни появился такой мужчина», — прокомментировал собеседник.Он добавил, что молодой муж исполнительницы весьма культурный, интеллигентный и симпатичный.
«Это мой муж!» - представила мне его Катя», — сказал Березин, рассказав, что зимой этого года Шаврина прилетела на съемки с супругом в Белоруссию, чем удивила коллег.Телеведущий резюмировал, что Шаврину теперь есть кому утешать после произошедших в ее жизни событий. Ранее стало известно, что певица пропала с радаров после смерти Григория Шаврина, который отбывал наказание за наркотики во Владимирской области.
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